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F1: FIA está descontente com Verstappen após discussão com jornalista no Japão, diz site

Federação teria entrado em contato com a Red Bull para esclarecimentos sobre a polêmica na coletiva de imprensa de Suzuka

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Na coletiva de imprensa do GP do Japão de Fórmula 1, Max Verstappen se recusou a começar a falar antes que o repórter do The Guardian, Giles Richards, saísse da sala. Depois do caso, surgiram relatos que a FIA teria entrado em contato com a Red Bull para demonstrar o descontentamento com a situação.

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Tal atitude do tetracampeão se deve a um desentendimento ocorrido após o GP de Abu Dhabi de 2025, em que Richards havia afirmado, na época, que Verstappen havia perdido o campeonato devido a um contato polêmico com George Russell no GP da Espanha. Verstappen, por sua vez, deixou claro que não concordava com esse comentário.

A tensão entre os dois, que se encontraram novamente antes do GP do Japão, continuou. Foi relatado que Verstappen, apontando para Richards, disse: “Não vou começar antes que ele saia”.

De acordo com as últimos relatos, a FIA comunicou à Red Bull seu descontentamento com o ocorrido, após o assunto ter sido levado à tona no Conselho Consultivo de Mídia da F1.

Segundo o GPblog, foi realizada uma reunião com o jornalista em questão e autoridades da FIA, na qual as preocupações relacionadas ao incidente foram transmitidas à Red Bull.

FIA logosu

Logotipo da FIA

Foto: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

O incidente causou grande repercussão no paddock, enquanto Verstappen, em declaração à imprensa holandesa no fim de semana, explicou o motivo de seu comportamento da seguinte forma: “Já respondi a essa pergunta cerca de 20 vezes para pessoas diferentes".

“O problema não era a pergunta em si. Sempre expliquei claramente meu raciocínio e o que aconteceu naquele momento. Mas rir na minha cara ao me fazer essa pergunta após a última corrida da temporada, e fazê-lo com má intenção, é uma grande falta de respeito".

“Se não me respeitam, não preciso respeitar ninguém. A vida é assim, bem simples. Normalmente, tenho respeito por todos. Recebo muitas perguntas, algumas delas sem sentido, mas respondo. Isso faz parte da F1".

"No entanto, nesse caso, a pergunta foi claramente feita com má intenção. Em Abu Dhabi, a câmera estava voltada apenas para mim, vocês não veem o que estava acontecendo atrás. Na minha opinião, essa foi uma atitude totalmente desrespeitosa".

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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