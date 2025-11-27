F1: FIA estuda mudar punição por irregularidade técnica em 2026 após desclassificação da McLaren
Federação Internacional de Automobilismo reconheceu que a equipe de Woking não visava ganhos com o desgaste excessivo da prancha do assoalho, mas não pegou leve na punição
A dupla desclassificação da McLaren após o GP de Las Vegas da Fórmula 1 levantou um questionamento à respeito do quão desproporcional é a punição para as eq1uipes que cometem infrações técnicas como a da equipe de Woking no último fim de semana.
Após a corrida em Nevada, os dois carros da McLaren estavam com a prancha do assoalho desgastada além dos 9 mm obrigatórios por regulamento e, como consequência, Oscar Piastri e Lando Norris foram desclassificados da prova, saindo zerado da etapa nos Estados Unidos.
Agora, Andrea Stella, chefe do time de Woking, revelou que a Federação Internacional do Automobilismo (FIA) estuda mudar a punição para quem apresenta irregularidades técnicas de forma não intencional, ou seja, quando as condições de pista e do fim de semana acabam acarretando em infrações como o desgaste excessivo da prancha.
"Ao contrário das regras esportivas ou financeiras, não há proporcionalidade na aplicação de penalidades por infrações ao regulamento técnico. A própria FIA admitiu que essa falta de proporcionalidade deve ser abordada no futuro para garantir que infrações técnicas menores e acidentais, com benefícios mínimos ou sem desempenho, não levem a consequências desproporcionais", destacou.
"Também deve ser lembrado que a própria FIA enfatizou que a infração não foi intencional, não houve tentativa deliberada de burlar os regulamentos e também houve circunstâncias atenuantes, como explicamos aos comissários de prova", encerrou.
De acordo com o site The Race, a FIA deverá introduzir 'zonas de ativação' menores para quando os carros estiverem com baixa carga aerodinâmica em corridas com chuva em 2026. Essa medida, que já está sendo discutida antes mesmo da dupla desclassificação da McLaren, visa evitar que aconteça o desgaste da prancha do assoalho de forma não intencional.
