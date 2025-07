Depois de polêmicas em 2024 envolvendo a 'manobra' da Red Bull e Racing Bulls no GP de Singapura de 2024, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) planeja adicionar novas regras em 2026 para deixar mais claro o que é ou não permitido entre as chamadas "equipes A" e "equipes B" da Fórmula 1.

Na F1, apenas algumas equipes de fábrica operam de forma totalmente independente. Várias equipes têm parcerias com fabricantes como a Mercedes ou a Ferrari, pois compram suas unidades de potência e, às vezes, até mais componentes. Por exemplo, a Haas usa muitas peças da Ferrari para economizar custos, enquanto a Racing Bulls, como uma equipe irmã da Red Bull, também herda vários elementos.

Ultimamente, o foco tem sido reforçar essa sinergia entre a Racing Bulls e a Red Bull, algo que tem causado incômodo ao CEO da McLaren, Zak Brown. Especialmente depois do GP de Singapura de 2024, quando Daniel Ricciardo estabeleceu a volta mais rápida nos estágios finais depois de um pit stop e arrancou um ponto de Lando Norris.

Isso levou Brown a questionar o relacionamento entre as equipes de Faenza e Milton Keynes. Em seguida, o chefe da Red Bull, Christian Horner, enfatizou que a Racing Bulls agiu de forma independente e que não houve nenhuma ação para beneficiar Max Verstappen na luta pelo título, embora Norris fosse um rival direto.

Para esclarecer o que é e o que não é permitido em uma colaboração entre equipes de F1, a FIA acrescentará novas regras no próximo ano, informou o The Race com base em declarações de Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA.

"Estamos trabalhando para deixar mais claro como as equipes - vamos chamá-las de equipes A e B - operam por meio de disposições que impedem que equipes com um relacionamento próximo ajudem ou colaborem umas com as outras", explicou Tombazis, que também indicou que serão implementadas medidas na área de tecnologia da informação (TI), garantindo a separação dos sistemas.

"Também haverá separação física e regras específicas serão estabelecidas e terão de ser respeitadas", acrescentou o grego.

Não há proibição total de uma equipe B na F1

No início deste ano, o CEO da Racing Bulls, Peter Bayer, respondeu às críticas sobre seu relacionamento com a Red Bull. Bayer disse estar convencido de que a Haas e a Ferrari "trabalham mais juntas do que a Red Bull conosco", e enfatizou que sua equipe não se beneficia muito com o uso da caixa de câmbio ou da suspensão da outra.

Segundo ele, a principal vantagem de tais parcerias é que as equipes menores podem se concentrar "em outras áreas nas quais investir tempo, dinheiro e desenvolvimento".

Tombazis acrescentou que já existe uma proibição do compartilhamento de propriedade intelectual, mas reconheceu que é possível fazer mais.

"Ao longo dos anos, tivemos que intervir muitas vezes para esclarecer situações ou responder a situações", disse. "Agora estamos tentando formalizar alguns desses casos dentro de uma estrutura regulatória, para que as equipes não possam recorrer a truques".

"Também queremos abordar as preocupações das equipes que não têm um relacionamento entre si, garantindo que aquelas que têm não obtenham vantagens injustas".

Embora novas regras sejam adicionadas, Tombazis não pretende proibir totalmente as colaborações entre equipes, em parte devido aos argumentos da Bayer em favor de equipes menores.

"O objetivo disso tudo é permitir diferentes modelos de negócios, como a Haas e a Ferrari têm", diz o chefe da FIA. "Essa abordagem oferece vantagens comerciais, economia de custos e um modelo financeiro mais sólido, mas não deve se traduzir em nenhuma vantagem na pista. Se uma equipe opera de forma mais independente, mas tem relações comerciais, não queremos que isso influencie o que acontece na pista", concluiu.

