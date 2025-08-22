F1: FIA explica situação de Bottas após penalidade em Abu Dhabi em 2024
Entidade reguladora da categoria chegou a mudar regulamento sobre punições, mas finlandês ainda tem que pagar a penalidade caso retorne
Valtteri Bottas, Mercedes
Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Após sua última corrida na Fórmula 1, Valtteri Bottas foi considerado culpado por causar uma colisão com Kevin Magnussen e penalizado em cinco posições no grid da prova seguinte (pois abandonou a corrida). Como o GP de Abu Dhabi era o último da temporada e o finlandês saiu da categoria, nada aconteceu a época, no entanto, com os rumores de que Bottas pode voltar a F1 por meio de uma vaga na Cadillac, surge o questionamento: se ele retornar, terá que pagar a penalização? De acordo com a FIA, sim.
Em depoimento ao site RacingNews365, um porta-voz da Federação explicou que "a punição permanece válida, já que não existe mecanismo para alterar retroativamente uma penalidade aplicada segundo as regras vigentes à época".
Desde então, uma mudança no regulamento da FIA colocou um 'prazo de validade' em penas como a de Bottas: punições esportivas devem ser pagas em até 12 meses, o que eximiria o finlandês em 2026. Porém, a medida é válida apenas para penalizações aplicadas após a mudança da regra.
"A mudança no regulamento foi pensada para evitar situações anômalas semelhantes no futuro", admitiu o porta-voz da instituição ao site holandês.
