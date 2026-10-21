A FIA anunciou novas regras orçamentárias mais rígidas para Fórmula 1, que entrarão em vigor a partir de 2027, com o objetivo de eliminar as lacunas nas regras relativas ao teto de gastos da categoria.

A suspeita de que equipes de ponta vinham se beneficiado de funcionários de fora da F1 que trabalham em setores de projetos especiais dedicados ao desenvolvimento de veleiros, de bicicleta ou de engenharia, e que, dessa forma, contribuem para o desenvolvimento dos carros sem se depararem com o teto de gastos. Essa manobra fez a FIA a tomar medidas mais radicais.

De acordo com informações divulgadas pelo The Race, as novas regras, aprovadas pelo Conselho Mundial de Esportes Motorizados e incorporadas ao regulamento de 2027, tornam praticamente impossível tirar proveito dessas lacunas nas regras financeiras.

Não se contentando com medidas já estabelecidas, como a diretiva TD45 (que faz com que projetos internos fora da F1 usados na divisão da categoria sejam incluídos no teto de gastos) e a inclusão do salário dos funcionários no teto de gastos na proporção em que contribuem para a F1, a federação exige, desta vez, uma separação total tanto nas instalações físicas quanto nas infraestruturas digitais.

Logotipo da FIA Foto: Alessio Morgese

De acordo com o regulamento, as equipes serão obrigadas a dividir fisicamente suas instalações de forma que o pessoal da F1 e os funcionários externos à F1 não se encontrem de forma alguma. O acesso às áreas da F1 será restrito por meio de sistemas eletrônicos de controle de acesso, e esses registros serão mantidos por três anos para fins de auditoria da FIA.

Fica proibido que o pessoal da F1 e o de fora da F1 compartilhem os mesmos espaços de escritório. Em áreas técnicas de uso comum, como túnel de vento, simulador e dinamômetro, não será permitida a presença simultânea dos dois grupos.

Áreas sociais, como refeitório, corredores e estacionamento, poderão ser compartilhadas, mas nenhum trabalho de engenharia principal poderá ser realizado nesses locais.

Além disso, os sistemas de TI e de mensagens das duas partes serão totalmente isolados um do outro. O fluxo de informações será permitido apenas no sentido único, da F1 para projetos externos; a transferência de dados do exterior para o lado da F1 será estritamente proibida.

Foram também impostas restrições muito rígidas para evitar irregularidades relacionadas a transferências de pessoal e mudanças de cargo. Caso um funcionário de fora da F1 se junte a uma equipe de F1, será aplicado um “período de licença obrigatória” durante o qual a pessoa não poderá exercer nenhuma atividade por pelo menos três meses; em seguida, será exigido o compromisso de trabalhar ininterruptamente na equipe de F1 por 12 meses.

Oliver Bearman, Haas, Esteban Ocon, Haas Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Já os funcionários designados para projetos especiais fora da F1 poderão fazer a transição com um novo endereço de e-mail e contrato, mas o salário referente àquele ano continuará sendo incluído no teto de gastos da F1.

Apesar da resistência de algumas grandes equipes, essas regulamentações rígidas, implementadas com determinação, obrigarão muitas equipes do grid a mudar radicalmente sua estrutura fabril e seus modelos de trabalho.

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