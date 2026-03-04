F1: FIA flexibiliza toque de recolher no GP da Austrália pelo conflito no Oriente Médio
Categoria fretou voos pela Tanzânia e Singapura para garantir que os principais funcionários chegassem a Melbourne a tempo
O GP da Austrália, que abre a temporada da Fórmula 1, parece que vai acontecer sem grandes problemas, já que as equipes chegaram a Melbourne, mesmo com o conflito no Oriente Médio. No entanto, para evitar maiores dores de cabeça, a FIA flexibilizou os toques de recolher antes do final de semana, além de fretar voos alternativos para os principais funcionários das escuderias.
O ataque conjunto dos EUA e Israel ao Irã, que levou a ataques retaliatórios contra nações do Oriente Médio, incluindo Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Bahrein, dominou as notícias mundiais nos últimos dias.
Como o número oficial de mortes de civis ultrapassou mais de mil na quarta-feira, de acordo com a Agência de Notícias dos Ativistas dos Direitos Humanos (HRANA), com sede nos EUA, as interrupções generalizadas nas viagens entre os principais centros de viagem do Oriente Médio, Dubai, Abu Dhabi e Doha, são apenas uma nota de rodapé que perde importância.
Mas a paralisação da região ainda representou alguns desafios para a equipe da F1 que viajou para a Austrália para a abertura da temporada neste fim de semana em Melbourne.
Como as equipes redirecionaram sua equipe, o Motorsport.com apurou que a F1 também reservou três voos alternativos através da Tanzânia e Singapura para garantir que funcionários essenciais para a realização do evento chegasse a Melbourne a tempo, com a maioria chegando na terça-feira (03) à noite.
Nenhuma das equipes contatadas pela Motorsport.com relatou quaisquer problemas operacionais como resultado dos atrasos nas chegadas, mas todas solicitaram coletivamente à FIA que flexibilizasse os toques de recolher habituais durante um fim de semana de GP.
Na quarta-feira (04), o órgão regulador anunciou que, “devido a força maior”, não aplicaria os toques de recolher padrão na quarta e na quinta-feira à noite, que mantêm o pessoal envolvido na operação dos carros fora do paddock.
“Nós desejamos a informar você que, após consulta com os comissários da reunião, devido a força maior e especificamente contínuas viagens e interrupções no transporte experimentadas na preparação do GP da Austrália, as disposições do Artigo B9.5.1a ou seja, “Período Restrito 1” e Artigo B9.5.1b ou seja, “Período Restrito 2” não se aplicam nesta Competição”, comunicou a FIA.
De acordo com os regulamentos esportivos da F1, esses períodos correspondem às noites de quarta e quinta-feira:
- “Período Restrito Um”: Com início quarenta e duas (42) horas antes do início programado do TL1 e término vinte e nove (29) horas antes do início programado do TL1.
- “Período Restrito Dois”: com início dezoito (18) horas antes do início previsto do TL1 e término quatro (4) horas antes do início previsto do TL1.
Os membros das equipes McLaren e Mercedes que deveriam realizar testes no Bahrein para a Pirelli já deixaram o país.
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Funcionários da Mercedes e da McLaren deixam o Bahrein após o cancelamento do teste da Pirelli
Os funcionários da Mercedes e da McLaren que ficaram temporariamente presos no Bahrein puderam deixar o país. As duas equipes estavam programadas para realizar um teste planejado com pneus Pirelli no Circuito Internacional do Bahrein, que foi cancelado depois que o quartel-general da Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos na capital Manama foi atingido por drones e mísseis iranianos.
Mas sabe-se que toda a equipe envolvida foi evacuada do país do Golfo em segurança no início desta semana, com alguns viajando para Melbourne.
O que vem a seguir para as etapas da F1 no Bahrein e na Arábia Saudita
A F1 disse que continuará monitorando a evolução da situação no Irã nos próximos dias e semanas, já que em breve será tomada uma decisão sobre se os próximos GPs no Bahrein e na Arábia Saudita poderão ou não acontecer conforme planejado.
No início desta semana, o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) decidiu cancelar seus testes de pré-temporada e a abertura da temporada no Catar, que estava marcada para daqui a duas semanas. A F1 tem um prazo maior, de cinco semanas, até ir ao Bahrein, mas devido a requisitos logísticos, não poderá esperar muito tempo para tomar uma decisão final.
O cenário mais provável parece ser que a F1 use a janela de uma semana entre as etapas da China e do Japão para tomar uma decisão final sobre se uma visita ao Oriente Médio é viável ou se deve cancelar as duas etapas no Bahrein e em Jeddah. Mas, apesar das especulações desenfreadas, parece inviável para a F1 substituir suas etapas no Oriente Médio por corridas de última hora em outros lugares, dadas as realidades logísticas e comerciais envolvidas.
Comentando sobre a situação, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, disse: “Com a situação atual no Oriente Médio, parece trivial falar sobre esportes. Acompanhamos com preocupação os acontecimentos na região e esperamos que a proteção da vida civil continue sendo prioridade".
"Com o teste de pneus planejado no Bahrein, vários membros da equipe foram afetados, mas felizmente já conseguiram deixar o país em segurança. Com uma situação tão grave se desenrolando, não seria útil falar sobre o possível impacto adicional na F1 nas próximas semanas; sabemos que a FIA e a F1 continuarão monitorando os eventos e tomando as decisões necessárias e corretas quando for necessário".
