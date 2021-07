Uma das imagens mais notáveis nas semanas da Fórmula 1 no Red Bull Ring são os pilotos indo muito lentos nas duas últimas curvas do circuito antes de abrir uma volta rápida. Mas o diretor de provas Michael Masi introduziu novas regras que devem evitar que os pilotos andem lentos demais ao longo do sábado.

A situação fica ainda mais complicada com a entrada do pitlane, com os pilotos potencialmente tendo que mudar a trajetória em meio ao tráfego lento para entrar nos boxes.

O assunto foi discutido na reunião de sexta com os pilotos no Red Bull Ring, e Masi esclareceu a situação em uma atualização das notas do diretor, que foi enviada às equipes na manhã deste sábado.

Masi lembrou as equipes do Artigo 27.4 do regulamento desportivo da FIA, que fala sobre pilotos andando desnecessariamente devagar. Ele acrescentou: "Por motivos de segurança, em cada sessão, atos como andar em zigue zague na pista para barrar outro carro serão levados aos comissários".

"Durante o TL3 e a classificação, o tempo publicado de acordo com o item oito das notas do diretor de prova [tempo máximo de voltas de saída ou entrada nos boxes] será usado como guia pelos comissários para determinar se um piloto é considerado andando desnecessariamente lento em uma volta de saída ou qualquer outra que não seja uma volta rápida ou de entrada".

"Para evitar qualquer dúvidas, a saída do pit, definido pelo Artigo 28.2 do regulamento esportivo da F1, é considerado parte da pista e as provisões do Artigo 27.4 se aplicam nesta área".

Falando especificamente da fila nas curvas finais, ele disse: "Durante qualquer sessão, qualquer piloto que tente criar uma distância a sua frente para obter uma volta limpa não poderá fazer isso desde a entrada da curva nove até a saída da curva dez".

"Qualquer piloto que seja visto fazendo isso terá seu caso repassado os comissários por quebra do Artigo 27.4 do regulamento desportivo".

Masi divulgou uma diretiva similar em Baku, por preocupação com carros andando muito devagar nas rápidas curvas do terceiro setor antes da reta principal. Os pilotos receberam a recomendação de abrir a vantagem mais cedo na volta.

