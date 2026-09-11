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F1: FIA 'interfere' na Aston Martin para evitar aposentadoria de Alonso

Mohammed Ben Sulayem conversou com Lawrence Stroll, dono da equipe britânica, para descobrir possíveis caminhos para permanência do bicampeão mundial

Redação Motorsport.com
Editado:

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou que está agindo nos bastidores para evitar a aposentadoria de Fernando Alonso da Fórmula 1. O executivo dos Emirados Árabes Unidos revelou ter auxiliado a Aston Martin ao longo da temporada 2026 e ter se reunido diretamente com o proprietário da equipe, Lawrence Stroll, para buscar soluções que garantam a permanência do bicampeão nos próximos anos.

O editor recomenda:

A situação da Aston Martin no campeonato continua delicada, mesmo após as atualizações na unidade de potência Honda no AMR26. Diante do rendimento abaixo das expectativas, os rumores sobre uma possível aposentadoria do espanhol tornaram-se recorrentes no paddock.

Durante o Novo Fórum Econômico, em Madri, Ben Sulayem classificou a eventual saída de Alonso por deficiências do equipamento como algo inaceitável para a categoria.

“Não podemos permitir que Fernando Alonso — um grande campeão — saia apenas devido a essas circunstâncias. Essa não é a forma correta de deixar a F1. Ele precisa ter sucesso e partir quando desejar, não por ser forçado pelo baixo rendimento do carro”.

“Compartilho dessas preocupações. O carro não está funcionando bem”, prosseguiu Sulayem, detalhando a conversa com o dono do time de Silverstone. “Reuni-me com o proprietário, Lawrence Stroll. Quero promover mudanças e conversar com Alonso para tentar fazê-lo mudar de ideia".

“Ouvi rumores, mas quando estive com ele, Fernando não mencionou a aposentadoria. Falei com ele e disse que o vi muito abatido. Falei: ‘Fernando, eu entendo... Não é aceitável que você venha ao seu país como bicampeão mundial e fique nas últimas posições’".

Ben Sulayem revelou ter atuado formalmente em prol da equipe para contornar a crise técnica: “Fizemos algo em maio, dentro da legalidade, para que a equipe e o motor pudessem evoluir".

“Disse a ele [Alonso]: ‘Não vou ditar o que faremos. Por favor, diga-me o que você quer, como piloto, que façamos para melhorar estes resultados’. De repente, a situação mudou. Recebi uma ligação e tivemos uma reunião. Estamos aqui também para apoiar”, concluiu.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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