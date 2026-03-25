F1: FIA investiga asa 'bifásica' da Mercedes e Ferrari nega pedido de explicação

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Equipe de Brackley voltou a chamar a atenção das rivais após o GP da China

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
George Russell, Mercedes

A questão da compressão do motor ainda não foi encerrada, mas a Mercedes já está na mira das rivais mais uma vez. Acontece que o funcionamento das asas da equipe de Brackley chamou a atenção das outras garagens da Fórmula 1 e, agora, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) conduz uma nova investigação.

Leia também:

Na última terça-feira (24), a informação que circulou foi que a Ferrari teria pedido explicações sobre a 'asa de duas fases' da rival. No entanto, a equipe negou as alegações ao Autoracer.it. O Motorsport.com apurou que a denúncia teria sido feita por outro time, porém, até o momento, o pedido segue sendo anônimo.

Após o GP da China, as equipes, de acordo com o regulamento, teriam sido convidadas a divulgar os desenhos de suas soluções e, assim como os outros times, a FIA também pôde examinar os conceitos desenvolvidos nos novos monopostos. 

A Mercedes parece estar sob observação da FIA devido à asa móvel dianteira que teria um funcionamento definido como 'bifásico'. O movimento de fechamento da asa, de fato, ocorreria em dois momentos: o primeiro respeitaria o tempo de 400 milissegundos estabelecido pelas normas, para responder à leitura do sensor previsto no controle da aerodinâmica móvel, enquanto o segundo comando que levaria os perfis ao fechamento efetivo, estenderia o tempo de aperto de mais 450 milissegundos. 

Basta dar uma volta pela internet para encontrar trechos de vídeo que mostram a ativação da Mercedes e o relativo funcionamento da 'asa de duas fases', deixando no ar uma possível irregularidade sobre a qual a FIA deverá se pronunciar.

A solução teria sido encontrada para limitar o efeito da repentina transferência de carga para a dianteira pouco antes de iniciar a frenagem, em benefício de um melhor equilíbrio do carro em uma fase delicada como a entrada na curva.

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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