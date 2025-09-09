A Williams e a Racing Bulls foram convocadas para uma audiência virtual com o comissário da FIA para discutir a penalidade de Carlos Sainz no GP da Holanda de Fórmula 1.

O espanhol colidiu com o piloto da Racing Bulls, Liam Lawson, na curva 1 durante a corrida de Zandvoort, um incidente que rendeu a Sainz uma penalidade de 10 segundos.

Sainz ficou furioso por ter levado a culpa e a Williams, mais tarde, apresentou um direito de revisão à FIA para reexaminar o incidente, dizendo que era "importante para nós que entendamos como correr no futuro. E estamos esperançosos de um resultado positivo".

Os comissários marcaram a audiência para sexta-feira, 12 de setembro e ela contará com a presença de representantes das duas equipes. Na primeira parte, os comissários julgarão se o direito de revisão da Williams é admissível ou não e, nesse caso, uma segunda audiência julgará o incidente em si.

Para que o direito de revisão seja admissível, a parte em questão deve apresentar provas que atendam a três critérios: devem ser significativas, relevantes e não estarem disponíveis para os comissários no momento de sua decisão.

"O representante da equipe é obrigado a relatar para os Comissários em sexta-feira 12, setembro 2025, às 15h30min em relação para o acima", dizia a convocação da FIA. "A audiência será realizada virtualmente por meio de videoconferência e os detalhes serão fornecidos separadamente".

"Deve ser observado que essa audiência será realizada em duas partes. A primeira parte será para ouvir evidências e apresentações do peticionário para verificar se há um significativo e relevante novo elemento que estava indisponível para a parte buscando a revisão".

"Caso os comissários determinem, em conformidade com o Artigo 14.3 do Código Esportivo Internacional da FIA, que tal um elemento existe, a segunda parte de a Audiência será ser convocada em um momento que será avisado, provavelmente logo após o primeira. Qualquer outra parte interessada pode buscar a permissão dos comissários e comparecer"

Como os comissários tiveram acesso às imagens necessárias para aplicar a penalidade naquele momento, parece improvável que o pedido da Williams seja atendido. Porém, a batida de Sainz reacendeu o debate sobre as contestadas diretrizes de corrida da F1, que ainda estão causando divisão entre os pilotos e foram um ponto de discussão na reunião de sexta-feira dos pilotos no GP da Itália da semana passada.

De acordo com as diretrizes atuais, Lawson não precisava deixar espaço para Sainz do lado de fora porque estava à frente no ápice da curva, o que lhe permitiu abrir gradualmente a direção e forçar o espanhol a sair da pista.

