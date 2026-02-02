F1: FIA marca nova reunião com fabricantes para discutir polêmica sobre motor de 2026
Entidade se reunirá com montadoras para tentar resolver como taxa de compressão será medida
Logotipo da FIA
Foto de: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images
Em meio a controvérsias envolvendo as unidades de potências do novo regulamento da Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) convocou as fabricantes para duas novas reuniões, marcadas para esta semana, visando resolver o impasse das taxas de compressão.
Há algumas semanas, começaram boatos de que Mercedes e Red Bull teriam encontrado uma brecha no regulamento de motores. Segundo o novo regulamento, a taxa de compressão foi reduzida de 18:1 para 16:1, porém, os dois times teriam encontrado uma forma de mudar a taxa de suas unidades de potência durante a corrida e sob altas temperaturas, mas retornando ao limite de 16:1 quando medidas em temperatura ambiente.
Uma primeira reunião para discutir o assunto, envolvendo a FIA e especialistas técnicos de motores, aconteceu no dia 22 de janeiro, e a entidade decidiu que as coisas permaneceriam como estavam. Agora, de acordo com o portal The Race, dois novos encontros acontecerão esta semana, sendo o primeiro já nesta segunda (02) para tentar resolver a forma como a taxa de compressão será medida.
A segunda rodada de discussão está marcada para quinta-feira (05) e envolverá o Comitê Consultivo da Unidade de Potência (PUAC, na sigla em inglês), visando tratar do assunto pensando no futuro do regulamento, para evitar novos conflitos.
Segundo o site britânico, a Federação quer resolver a questão o mais rápido possível, preferencialmente, antes da estreia da temporada, no GP da Austrália. Não há expectativa de uma mudança nas regras a curto prazo, mas espera-se que todas as equipes cheguem a um consenso sobre como a taxa de compressão será medida, especialmente quando os motores estão quentes.
Durante o primeiro shakedown da Ferrari em 2026, na semana antes do teste de Barcelona, o diretor técnico de unidades de potência da Ferrari, Enrico Gualtieri falou de forma oficial sobre o que ficou acordado entre equipes e federação no encontro de 22 de janeiro.
"Estamos abordando o tema junto com a FIA, ainda estamos discutindo. Tivemos uma reunião técnica nessa quinta-feira, um workshop na verdade, teremos uma outra adicional nos próximos dias até nos encontramos na PUAC, que é o Comitê Consultivo de Unidades de Potência. Confiamos neles para administrar o assunto de maneira correta, seguindo os procedimentos e a governança estabelecida pelo regulamento. E confiamos completamente que o processo será concluído nos próximos dias e semanas", disse.
Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
VÍDEO F1: Hamilton teria tido noite romântica com Kim Kardashian em Londres, dizem tabloides ingleses
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026
F1: Mercedes divulga peso do carro para 2026; equipe está dois quilos atrás da Ferrari
Tudo sobre o Clash no Bowman Gray Stadium da NASCAR, com transmissão ao vivo do Motorsport.com
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários