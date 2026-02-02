Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: FIA marca nova reunião com fabricantes para discutir polêmica sobre motor de 2026

Entidade se reunirá com montadoras para tentar resolver como taxa de compressão será medida

Olivia Nogueira
Publicado:
Add as a preferred source
Logotipo da FIA

Logotipo da FIA

Foto de: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Em meio a controvérsias envolvendo as unidades de potências do novo regulamento da Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) convocou as fabricantes para duas novas reuniões, marcadas para esta semana, visando resolver o impasse das taxas de compressão. 

Leia também:

Há algumas semanas, começaram boatos de que Mercedes e Red Bull teriam encontrado uma brecha no regulamento de motores. Segundo o novo regulamento, a taxa de compressão foi reduzida de 18:1 para 16:1, porém, os dois times teriam encontrado uma forma de mudar a taxa de suas unidades de potência durante a corrida e sob altas temperaturas, mas retornando ao limite de 16:1 quando medidas em temperatura ambiente.

Uma primeira reunião para discutir o assunto, envolvendo a FIA e especialistas técnicos de motores,  aconteceu no dia 22 de janeiro, e a entidade decidiu que as coisas permaneceriam como estavam. Agora, de acordo com o portal The Race, dois novos encontros acontecerão esta semana, sendo o primeiro já nesta segunda (02) para tentar resolver a forma como a taxa de compressão será medida. 

A segunda rodada de discussão está marcada para quinta-feira (05) e envolverá o Comitê Consultivo da Unidade de Potência (PUAC, na sigla em inglês), visando tratar do assunto pensando no futuro do regulamento, para evitar novos conflitos. 

Segundo o site britânico, a Federação quer resolver a questão o mais rápido possível, preferencialmente, antes da estreia da temporada, no GP da Austrália. Não há expectativa de uma mudança nas regras a curto prazo, mas espera-se que todas as equipes cheguem a um consenso sobre como a taxa de compressão será medida, especialmente quando os motores estão quentes. 

Durante o primeiro shakedown da Ferrari em 2026, na semana antes do teste de Barcelona, o diretor técnico de unidades de potência da Ferrari, Enrico Gualtieri falou de forma oficial sobre o que ficou acordado entre equipes e federação no encontro de 22 de janeiro. 

"Estamos abordando o tema junto com a FIA, ainda estamos discutindo. Tivemos uma reunião técnica nessa quinta-feira, um workshop na verdade, teremos uma outra adicional nos próximos dias até nos encontramos na PUAC, que é o Comitê Consultivo de Unidades de Potência. Confiamos neles para administrar o assunto de maneira correta, seguindo os procedimentos e a governança estabelecida pelo regulamento. E confiamos completamente que o processo será concluído nos próximos dias e semanas", disse.  

