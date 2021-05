A Red Bull não conseguiu esconder seu aborrecimento após o GP de Portugal de Fórmula 1, pois Max Verstappen havia perdido o ponto extra da volta mais rápida por abusar dos limites da pista.

Depois perder a vitória no Bahrein, quando saiu dos limites ao ultrapassar Lewis Hamilton para a liderança, e uma volta da pole position em Portimão excluída por ter saído do traçado, o esforço da última volta mais rápida de Verstappen também foi prejudicado depois que ele saiu da pista na penúltima curva.

O próprio Verstappen disse que achava "estranho" ter sido pego na curva 14, enquanto o conselheiro de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, foi muito mais franco.

"Agora perdemos a vitória, a volta mais rápida e a pole position", disse Marko na Sky Sports após a corrida. "Todas as coisas boas vêm em três. Espero que seja o fim de tudo.”

"Algo tem que mudar. Ou você faz um limite com obstáculos ou você faz cascalho ou algo assim. Se você sair, há uma penalidade automática."

Mas, embora o assunto dos limites da pista esteja em andamento durante toda a temporada e a Red Bull esteja sob os holofotes de algumas decisões importantes sobre ele, a FIA rejeita sugestões de que há falta de consistência na aplicação das regras.

O diretor de corridas da F1, Michael Masi, apontou após o GP de Portugal que Verstappen certamente não foi o único a ter o tempo de volta eliminado na corrida.

"Acho que várias voltas foram deletadas durante a corrida", disse ele. "Além disso, alguns foram excluídos durante a qualificação e, obviamente, tivemos um número maior que teve menos impacto nas sessões de treinos.”

"Então eu acho que isso mostra que estávamos policiando os limites da pista para todos igualmente."

Enquanto Verstappen foi o único piloto a perder um tempo de volta por correr ao lado na curva 14 da corrida, 13 pilotos tiveram seus tempos excluídos por correr ao lado na curva 1 durante o GP, com outros quatro (incluindo Verstappen) perdendo um tempo por fugir na curva 4.

E embora Verstappen possa ter acreditado que os limites da pista na curva 14 não estavam sendo policiados, a FIA deixou claro em notas emitidas na manhã de sábado que a curva estava sendo avaliada.

Masi disse: "Foi consistente com a maneira como as notas do evento foram retratadas, especialmente a versão adicional três que foi lançada na manhã de sábado. E isso foi após a discussão na reunião de pilotos sobre o que seria e o que não seria tolerado."

As notas da corrida de sábado diziam: "Os limites da pista na saída da curva 14 estão definidos como quando nenhuma parte do carro permanece em contato com o meio-fio vermelho e branco."

Portanto, quando Verstappen realmente ultrapassou o meio-fio, foi uma clara violação dos regulamentos.

Como Masi explicou: "Após uma revisão do que aconteceu na sexta-feira em particular, a curva 14 estava sendo usada muito mais este ano.”

"Não era um problema em 2020, mas se tornou em 2021. Então, como resultado, dei a todos os pilotos a latitude para usar o meio-fio vermelho e branco naquela curva de maneira semelhante à curva 5.”

“No entanto, foi dito a eles que se eles obtivessem uma vantagem duradoura de cada um deles, que há uma série de exemplos de ultrapassagem de um carro, mais rápido em um minissetor, seja o que for, isso será analisado.

"Olhando para isso após a corrida, é muito claro que Max estava a) fora da pista, mas b) que ele era mais rápido naquele minissetor do que qualquer um e, como resultado, conseguiu a volta mais rápida da corrida, que é um ponto do campeonato mundial."

Norris ficou impune?

Uma das queixas da Red Bull sobre a falta consistência nas regras era a crença de que Lando Norris havia conseguido ultrapassar Sergio Pérez fora da pista durante a batalha pelo quarto lugar.

A Red Bull sentiu que Norris tinha ganhado uma vantagem quando correu ao lado na curva 4 na volta após o safety car. Essa velocidade extra parecia permitir que ele passasse por Pérez na corrida para a curva 5.

O próprio Pérez disse: "Perdi a posição na curva 4 para o Lando. Vi que ele estava completamente fora da pista - e não defendi - mas não foi o caso, então julguei mal. Foi uma pena, porque isso custou a minha corrida."

Falando após o GP, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse: "Norris o ultrapassou totalmente fora da pista. Mais uma vez, outra inconsistência."

Mas Masi diz que não entende a reclamação da Red Bull sobre este caso, tendo sido convidado a examinar o assunto durante a corrida.

"Isso foi realmente relatado pela Red Bull durante a corrida e foi revisto", explicou Masi. "Não, Lando não ultrapassou Sergio na curva 4 fora da pista. Foi uma manobra de ultrapassagem com freios na curva 5 no final de uma zona DRS."

