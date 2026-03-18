A temporada de 2026 da Fórmula 1 começou bem complicada para a Aston Martin. A equipe chegou 'atrasada' para os três dias de testes a portas fechadas em Barcelona e depois apresentou problemas no Bahrein. Depois das duas primeiras corridas, os pilotos já deixaram claro que as vibrações do carro estão afetando a saúde.

Antes mesmo de qualquer corrida, a Aston Martin já havia apontado que seus dois pilotos estavam desconfortáveis com as vibrações do carro causadas pelo motor Honda. Para Fernando Alonso, ele só era capaz de pilotar por cerca de 25 voltas consecutivas, enquanto Lance Stroll só aguentava por cerca de 15.

Na Austrália, o bicampeão mundial não completou a corrida, tendo feito dois stints da etapa. Já Stroll cruzou a linha de chegada, apesar de ter ficado 15 voltas atrás do pelotão da frente - isso porque o canadense passou algumas voltas nos boxes.

Em Xangai, a história foi diferente e nenhum dos dois pilotos da Aston Martin terminou a corrida. Stroll rodou ainda no início da etapa, enquanto Alonso parou porque estava perdendo a sensibilidade das mãos e pés.

O espanhol já destacou que sente que essas vibrações podem causar lesões sérias aos nervos e, enquanto a equipe busca uma maneira de converter essa situação, a FIA pode estudar obrigar a Aston Martin a não correr.

Segundo informações do site Formula Tecnica e RacingNews365, a FIA está analisando minuciosamente os dados de telemetria dos dois carros para checar as questões de saúde dos pilotos. Caso eles encontrem informações de que as vibrações estão afetando a segurança física de Alonso e Stroll, a regulamentadora pode interver.

As possibilidades ainda não estão claras, mas se a Aston Martin não conseguir consertar o problema antes do GP do Japão, eles podem ter um fim de semana limitado pela própria FIA.

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