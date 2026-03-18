Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Astro da MotoGP, Márquez comenta sobre novas regras da F1: "É preciso ter paciência"

MotoGP
GP do Brasil
Astro da MotoGP, Márquez comenta sobre novas regras da F1: "É preciso ter paciência"

F1 - Chefe da Haas: “Vencemos a Red Bull por mérito próprio” na China

Fórmula 1
GP da China
F1 - Chefe da Haas: “Vencemos a Red Bull por mérito próprio” na China

F1: FIA pode impor limitações à Aston Martin no Japão caso vibrações não sejam resolvidas

Fórmula 1
F1: FIA pode impor limitações à Aston Martin no Japão caso vibrações não sejam resolvidas

Equipes da MotoGP revelam surpresa e preocupação ao chegarem ao Circuito de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
Equipes da MotoGP revelam surpresa e preocupação ao chegarem ao Circuito de Goiânia

F1 - Wheatley: Críticas de Verstappen às regras de 2026 se devem “à situação em que ele se encontra”  

Fórmula 1
GP da China
F1 - Wheatley: Críticas de Verstappen às regras de 2026 se devem “à situação em que ele se encontra”  

Montoya detona comentários de Norris e Verstappen sobre 2026: "Para quem não respeita a F1, a porta está aberta"

Fórmula 1
GP da China
Montoya detona comentários de Norris e Verstappen sobre 2026: "Para quem não respeita a F1, a porta está aberta"

NASCAR Cup: Bowman ficará fora por pelo menos mais três corridas

NASCAR Cup
Darlington
NASCAR Cup: Bowman ficará fora por pelo menos mais três corridas

F1: Arábia Saudita ofereceu sistema antimíssil para evitar cancelamento de corrida

Fórmula 1
GP da Arábia Saudita
F1: Arábia Saudita ofereceu sistema antimíssil para evitar cancelamento de corrida
Fórmula 1

F1: FIA pode impor limitações à Aston Martin no Japão caso vibrações não sejam resolvidas

Regulamentadora está dobrando as análises e se os tremores estão afetando a saúde dos pilotos

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Lars Baron / Getty Images

A temporada de 2026 da Fórmula 1 começou bem complicada para a Aston Martin. A equipe chegou 'atrasada' para os três dias de testes a portas fechadas em Barcelona e depois apresentou problemas no Bahrein. Depois das duas primeiras corridas, os pilotos já deixaram claro que as vibrações do carro estão afetando a saúde.

Leia também:

Antes mesmo de qualquer corrida, a Aston Martin já havia apontado que seus dois pilotos estavam desconfortáveis com as vibrações do carro causadas pelo motor Honda. Para Fernando Alonso, ele só era capaz de pilotar por cerca de 25 voltas consecutivas, enquanto Lance Stroll só aguentava por cerca de 15.

Na Austrália, o bicampeão mundial não completou a corrida, tendo feito dois stints da etapa. Já Stroll cruzou a linha de chegada, apesar de ter ficado 15 voltas atrás do pelotão da frente - isso porque o canadense passou algumas voltas nos boxes.

Em Xangai, a história foi diferente e nenhum dos dois pilotos da Aston Martin terminou a corrida. Stroll rodou ainda no início da etapa, enquanto Alonso parou porque estava perdendo a sensibilidade das mãos e pés.

O espanhol já destacou que sente que essas vibrações podem causar lesões sérias aos nervos e, enquanto a equipe busca uma maneira de converter essa situação, a FIA pode estudar obrigar a Aston Martin a não correr.

Segundo informações do site Formula TecnicaRacingNews365, a FIA está analisando minuciosamente os dados de telemetria dos dois carros para checar as questões de saúde dos pilotos. Caso eles encontrem informações de que as vibrações estão afetando a segurança física de Alonso e Stroll, a regulamentadora pode interver.

As possibilidades ainda não estão claras, mas se a Aston Martin não conseguir consertar o problema antes do GP do Japão, eles podem ter um fim de semana limitado pela própria FIA.

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Wheatley: Críticas de Verstappen às regras de 2026 se devem “à situação em que ele se encontra”  
Próximo artigo F1 - Chefe da Haas: “Vencemos a Red Bull por mérito próprio” na China

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

F1: Ferrari pretende diminuir peso do carro em Miami; confira flagra de outras equipes

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari pretende diminuir peso do carro em Miami; confira flagra de outras equipes

F1: Ferrari acredita que poderá modificar motor ainda em 2026; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari acredita que poderá modificar motor ainda em 2026; entenda

F1 - 2026 x 2014: qual teve mais abandonos nas duas primeiras corridas?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - 2026 x 2014: qual teve mais abandonos nas duas primeiras corridas?

Últimas notícias

Astro da MotoGP, Márquez comenta sobre novas regras da F1: "É preciso ter paciência"

MotoGP
GP do Brasil
Astro da MotoGP, Márquez comenta sobre novas regras da F1: "É preciso ter paciência"

F1 - Chefe da Haas: “Vencemos a Red Bull por mérito próprio” na China

Fórmula 1
GP da China
F1 - Chefe da Haas: “Vencemos a Red Bull por mérito próprio” na China

F1: FIA pode impor limitações à Aston Martin no Japão caso vibrações não sejam resolvidas

Fórmula 1
F1: FIA pode impor limitações à Aston Martin no Japão caso vibrações não sejam resolvidas

Equipes da MotoGP revelam surpresa e preocupação ao chegarem ao Circuito de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
Equipes da MotoGP revelam surpresa e preocupação ao chegarem ao Circuito de Goiânia