F1: FIA proíbe 'truque' aerodinâmico da Red Bull nos sidepods para 2027

Se há uma coisa que os engenheiros da Formula 1 amam é encontrar uma pequena zona cinzenta no regulamento, obtendo ganhos com essa novidade. Mas, como a Red Bull acabou de descobrir, a diversão nunca dura para sempre.

Segundo uma reportagem de Rosario Giuliana, no AutoRacer.it, a FIA agiu oficialmente para proibir um truque aerodinâmico que a Red Bull introduziu no início desta temporada — o que significa que a equipe terá de voltar aos estudos para 2027.

Como um analista técnico flagrou o truque da Red Bull

Para entender o que a FIA está tentando coibir, é preciso olhar para a geometria inferior do sidepod. De modo geral, os aerodinamicistas querem bordas afiadas como lâminas na carenagem do sidepod para cortar o ar sujo e direcionar o fluxo de forma limpa para o assoalho. Mas, como a FIA quer curvas suaves em vez de lâminas afiadas, o regulamento técnico exige um raio mínimo para essas superfícies.

Foi aí que a equipe de design da Red Bull foi esperta. Como o conhecido analista técnico de F1 Craig Scarborough explicou no Instagram no GP da Grã-Bretanha, a Red Bull explorou uma pequena brecha na redação referente a um "suporte da carenagem do assoalho".

A equipe instalou um cabo que descia pela parte inferior do sidepod. Como o regulamento permite que a carenagem situada diretamente perto desse suporte tenha um raio minúsculo de 20 mm, a Red Bull conseguiu moldar um pequeno corte significativamente mais afiado e agressivo do que o dos rivais que usam um modelo padrão.

O truque apareceu pela primeira vez no RB22 no GP da Áustria, e funcionou bem o suficiente para que a Audi copiasse a solução em Baku algumas etapas depois. Como brincou um fã na publicação de Scarborough: "Regulamentos fixos dão trabalho a mentes inteligentes!".

Infelizmente para a Red Bull e seus imitadores, os delegados da FIA não vão deixar isso passar para o ano que vem.

O AutoRacer.it informa que a FIA está alterando o regulamento técnico de 2027 para limitar a dimensão do suporte do assoalho a apenas 5 mm. Ao reduzir drasticamente essa tolerância, a Federação busca fechar completamente a brecha que permitiu à Red Bull encaixar uma carenagem agressiva ao redor do suporte.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A mudança efetivamente proíbe a configuração, forçando tanto a Red Bull quanto a Audi a redesenhar toda a seção inferior de seus sidepods para a temporada de 2027.

É uma história clássica da F1: uma equipe encontra uma brecha, o paddock a imita, e a FIA corrige sua falha na atualização seguinte. Ainda assim, é preciso respeitar o esforço do departamento aerodinâmico da Red Bull que, com certeza, já está buscando a próxima brecha a tempo dos testes pré-temporada de 2027.

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