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F1: FIA proíbe 'truque' aerodinâmico da Red Bull nos sidepods para 2027

Craig Scarborough, jornalista focado no lado técnico da F1, revelou a informação ao mundo em junho, e 'brecha' da equipe austríaca já foi copiado pela Audi

Rahaan Mazumder
Editado:
Red Bull RB22 technical detail

Se há uma coisa que os engenheiros da Formula 1 amam é encontrar uma pequena zona cinzenta no regulamento, obtendo ganhos com essa novidade. Mas, como a Red Bull acabou de descobrir, a diversão nunca dura para sempre.

Leia também:

Segundo uma reportagem de Rosario Giuliana, no AutoRacer.it, a FIA agiu oficialmente para proibir um truque aerodinâmico que a Red Bull introduziu no início desta temporada — o que significa que a equipe terá de voltar aos estudos para 2027.

Como um analista técnico flagrou o truque da Red Bull

Para entender o que a FIA está tentando coibir, é preciso olhar para a geometria inferior do sidepod. De modo geral, os aerodinamicistas querem bordas afiadas como lâminas na carenagem do sidepod para cortar o ar sujo e direcionar o fluxo de forma limpa para o assoalho. Mas, como a FIA quer curvas suaves em vez de lâminas afiadas, o regulamento técnico exige um raio mínimo para essas superfícies.

Foi aí que a equipe de design da Red Bull foi esperta. Como o conhecido analista técnico de F1 Craig Scarborough explicou no Instagram no GP da Grã-Bretanha, a Red Bull explorou uma pequena brecha na redação referente a um "suporte da carenagem do assoalho".

 

A equipe instalou um cabo que descia pela parte inferior do sidepod. Como o regulamento permite que a carenagem situada diretamente perto desse suporte tenha um raio minúsculo de 20 mm, a Red Bull conseguiu moldar um pequeno corte significativamente mais afiado e agressivo do que o dos rivais que usam um modelo padrão.

O truque apareceu pela primeira vez no RB22 no GP da Áustria, e funcionou bem o suficiente para que a Audi copiasse a solução em Baku algumas etapas depois. Como brincou um fã na publicação de Scarborough: "Regulamentos fixos dão trabalho a mentes inteligentes!".

Infelizmente para a Red Bull e seus imitadores, os delegados da FIA não vão deixar isso passar para o ano que vem.

O AutoRacer.it informa que a FIA está alterando o regulamento técnico de 2027 para limitar a dimensão do suporte do assoalho a apenas 5 mm. Ao reduzir drasticamente essa tolerância, a Federação busca fechar completamente a brecha que permitiu à Red Bull encaixar uma carenagem agressiva ao redor do suporte.

MONZA, ITALY - SEPTEMBER 04: Ayumu Iwasa of Japan driving the (36) Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford Powertrains on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Italy at Autodromo Nazionale Monza on September 04, 2026 in Monza, Italy. (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A mudança efetivamente proíbe a configuração, forçando tanto a Red Bull quanto a Audi a redesenhar toda a seção inferior de seus sidepods para a temporada de 2027.

É uma história clássica da F1: uma equipe encontra uma brecha, o paddock a imita, e a FIA corrige sua falha na atualização seguinte. Ainda assim, é preciso respeitar o esforço do departamento aerodinâmico da Red Bull que, com certeza, já está buscando a próxima brecha a tempo dos testes pré-temporada de 2027.

BEZZECCHI vence, MARTÍN e MARC 'se ANULAM', Diogo SOFRE: GP da Indonésia, NOVO FORMATO da MotoGP e +

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