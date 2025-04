A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) está se preparando para discutir com as equipes uma importante mudança nas novas regras de motor que entrarão em vigor na temporada 2026 da Fórmula 1. De acordo com a proposta, a proporção de 50% de motor de combustão interna (ICE) e 50% de bateria planejada poderia ser alterada para 64% de ICE e 36% de bateria para as corridas.

De acordo com o portal The Race, tal sugestão envolve a redução da potência máxima de saída da bateria de 350 kW para 200 kW nas corridas. O objetivo é permitir que a energia da bateria seja usada por mais tempo e por mais voltas, além de evitar que os carros fiquem sem energia no meio da reta em circuitos que exigem muita potência, como Monza.

A mudança de regra tem como objetivo obter um desempenho mais consistente nas retas e aumentar as oportunidades de ultrapassagem. Como o sistema do "modo de transição" de 350 kW permanecerá constante, a diferença entre o carro que usa esse modo e o que não o usa será mais acentuada.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto: Peter Fox - Getty Images

O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, apoiou a mudança, dizendo: "Não queremos ver os pilotos tendo que economizar energia na reta no meio da corrida. Isso estraga o espetáculo e deixa os pilotos nervosos".

No entanto, a ideia não é apoiada por todas as equipes. O CEO da Mercedes, Toto Wolff, por sua vez, se opõe a essas intervenções preditivas antes que os carros estejam na pista: "Não temos dados no momento. Vamos ver os carros na pista primeiro e depois tomar uma decisão".

Será necessário um voto majoritário dos fabricantes de motores para adotar a mudança. O debate continuará na reunião da Comissão da Fórmula 1 na próxima semana.

PIASTRI DOMA VERSTAPPEN e VENCE em JEDDAH! BORTOLETO DÁ SUSTO e NORRIS se RECUPERA

Watch: F1 AO VIVO: Debate pós-GP da ARÁBIA SAUDITA | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!