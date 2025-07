A geração de motores que deve estrear na próxima temporada da Fórmula 1 já estabeleceu um recorde. Sem ter percorrido um único quilômetro e antes mesmo da data de estreia (marcada para janeiro próximo), as novas unidades de potência continuam a ser objeto de discussão.

Na verdade, os sinais de alarme já estão soando há algum tempo. A FIA (a pedido de algumas equipes) até tentou uma correção das diretrizes, propondo um retorno aos motores V10 naturalmente aspirados, mas foi impossível chegar ao consenso indispensável em casos de reformulação dos regulamentos.

Faz parte do jogo que algum fabricante de unidades de potência (não convencido da qualidade do projeto que terá de levar para a pista dentro de alguns meses) tente forçar a mão de alguma forma, mas, nesse caso, é o presidente da FIA que está liderando uma campanha para se livrar da nova geração de motores o mais rápido possível.

Mohammed ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

De acordo com Mohammed ben Sulayem, há boas razões para colocar sobre a mesa uma mudança drástica de direção que deve se concentrar em motores mais simples, mais leves e mais baratos, graças à introdução de vários componentes padrão.

De acordo com o presidente da FIA, seria possível planejar a transição para um motor V8 em 2029 ou 2030, antecipando a conclusão do próximo ciclo técnico (de cinco anos) que entrará em vigor na próxima temporada. Em uma entrevista ao The Race, Ben Sulayem descreveu um cenário bastante claro que será proposto em breve às equipes e aos fabricantes de motores.

"Agora que eles entenderam, tanto as equipes quanto os PUMs (fabricantes que projetam e montam as unidades de potência) sabem que não podemos continuar com esses motores", comentou ele. "Removemos o MGU-H em 2026, mudamos a taxa de compressão, o combustível e a pressão de impulso, mas, no final, precisamos de um novo motor, que seja muito mais leve, com um único fornecedor para a parte híbrida-elétrica, um único fornecedor de combustível, e eu também acrescentaria um único fornecedor para a transmissão. Precisamos do apoio da FOM e das equipes, claro. Vamos propor nossa ideia e ver se eles a aceitarão. Acho que aceitarão, é uma questão de bom senso."

Os argumentos tocados por Ben Sulayem são espinhosos. Além do desejo de mudar para um motor mais simples e mais barato, o mundo da Fórmula 1 sempre foi relutante em aceitar fornecimentos únicos de material técnico.

Há precedentes, como a unidade única de controle eletrônico adotada em 2008 (fornecida pela McLaren Electronic Systems), mas a tendência é proteger o patrimônio técnico. Um caminho mais viável seria a imposição de materiais mais baratos, mas ainda não é um jogo fácil para as equipes e fornecedores de motores.

Caixa de câmbio da Ferrari: será que vai ser igual para todos? Foto de: Giorgio Piola

"Nossa missão é reduzir custos", reiterou o presidente da FIA, "as unidades de potência atuais custam entre US$ 1,8 e US$ 2,1 milhões, mas podemos imaginar motores que custem um quarto e sejam um quarto menos complexos". Entre as possibilidades avaliadas pela FIA está a manutenção de uma parte híbrida, mas apenas para 10% da potência total do motor. A redução das baterias é considerada uma maneira indispensável de alcançar a redução de peso desejada.

Para ter sucesso em seu plano, Ben Sulayem está ciente de que terá que obter o consentimento da grande maioria dos fabricantes de unidades de potência, que é a única maneira de fazer alterações substanciais nos regulamentos em vigor até o final de 2030.

"Estamos discutindo isso com alguns dos fabricantes de motores", concluiu, "estamos em um estágio em que propomos ideias e eles oferecem outras. Mas mesmo que não consigamos o apoio que gostaríamos, podemos dizer que tentamos. A FIA nunca perderá, não importa o que aconteça. Eventualmente, em alguns anos, os regulamentos estarão de volta às mãos da Federação Internacional. Não se trata de um desafio, mas da vontade de fazer algo correto e de bom senso."

