F1: FIA reduz velocidade máxima permitida no pit lane do GP da Austrália

Uma das mudanças mais significativas da temporada 2026 da Fórmula 1 é a entrada de uma nova equipe, a Cadillac. A marca americana entra na categoria como 11º time e já provocou alterações no GP da Austrália, primeira etapa deste ano e que acontecerá já esta semana.
Visando acomodar o maior número de pessoas que estará no paddock e priorizando sempre a segurança, os organizadores do GP da Austrália, com aval da FIA, reduziram a velocidade máxima permitida no pit lane em Melbourne de 80km/h para 60 km/h.
Diretor de eventos do GP da Austrália, Tom Mottram explicou em entrevista ao Motorsport.com que o pitlane cheio "com certeza é um desafio" e que, apesar de terem conversado com a F1 sobre possíveis formas para melhorar a recepção de equipes e convidados, o espaço físico ainda não pôde ser modificado.
"Nosso prédio de boxes e o pit lane provavelmente estão entre os menores do calendário no momento, então trabalhamos bastante com a F1 ao longo do ano, desde que soubemos que a 11ª equipe entraria, para garantir que teremos hospitalidade adicional para a equipe, mais espaço para armazenamento de cargas, de pit wall e coisas do tipo. A única coisa que realmente não podemos mudar, infelizmente, pelo menos neste ano, é o espaço da garagem", adicionou.
No entanto, o circuito tem contrato com a categoria até 2035, e Mottram sugeriu que a redução da velocidade máxima pode ser uma solução temporária. "É meio que uma solução provisória de um ano. Reduzimos a velocidade simplesmente porque ficará um pouco mais apertado para as equipes entrarem nos boxes, mas não mudaríamos isso pela empolgação que virá com a 11ª equipe da Cadillac", finalizou.
