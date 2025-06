Após protesto da Red Bull, os comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo decidiram por não punir George Russell, da Mercedes, pela "pilotagem errática" do britânico atrás do safety car no fim do GP do Canadá de Fórmula 1. Com isso, ele mantém a vitória da prova deste domingo.

Segundo o documento publicado pela FIA, a Red Bull alegou que Russell havia freado de forma desnecessária na reta oposta, levando Verstappen a ultrapassar a Mercedes e, neste momento, havia exibido uma “intenção pouco desportiva”.

Já a Mercedes se defendeu explicando que frenagens do tipo são comuns em momentos de SC, para manter a temperatura dos pneus e dos freios. Sobre a parte da intenção, Russell alegou que o gesto feito com as mãos era direcionado ao piloto do SC, pedindo que ele aumentasse sua velocidade.

A FIA, também presente na audiência, alegou que não havia sinalizado o incidente por ter julgado imediatamente que a frenagem de Russell estava dentro do esperado.

No final, os comissários julgaram que a explicação de Russell era satisfatória, enquanto a da Red Bull não, tendo analisado também os dados de telemetria.

Com isso, ficou decidido que o protesto não seria acatado, mantendo a vitória de Russell no GP do Canadá deste domingo.

