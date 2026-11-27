Mais de dois meses após a corrida da Fórmula 1 em Monza, o resultado foi finalmente confirmado. A Audi acreditava que o piloto da Racing Bulls, Yuki Tsunoda — que recebeu a oportunidade de retornar ao grid após a lesão no pulso de Isack Hadjar e a consequente promoção de Liam Lawson — deveria receber uma punição de tempo por uma possível infração no procedimento de relargada.

Após o forte acidente de Charles Leclerc, houve uma relargada parada no Templo da Velocidade, com Tsunoda inicialmente se dirigindo ao lado esquerdo do grid e, portanto, à posição errada. Depois de uma manobra de última hora para ocupar sua posição correta, uma volta extra de formação foi realizada.

O Regulamento Esportivo determina que um piloto responsável por provocar uma volta extra de formação deve largar do final do pit lane. O descumprimento dessa regra pode resultar em uma punição de stop-and-go. No caso de Tsunoda, o japonês largou normalmente do grid, mas os comissários decidiram não tomar nenhuma medida adicional em relação ao incidente após a corrida.

Isso foi suficiente para que a Audi contestasse a decisão na Corte Internacional de Apelação (ICA). Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg terminaram em 11º e 12º, respectivamente, atrás de Tsunoda em Monza. Considerando a disputa com a Haas pelo sétimo lugar no Mundial de Construtores, qualquer ponto adicional seria bem-vindo para a marca das quatro argolas.

No entanto, a Audi definitivamente não conquistará esse ponto extra na corrida de Monza. Durante o fim de semana do GP do Catar, a Corte Internacional de Apelação anunciou que, embora o pedido inicial de recurso da Audi tenha sido considerado "admissível", o recurso em si foi posteriormente "rejeitado no mérito".

A explicação completa dessa decisão demorará mais para ser divulgada. Por questões de agilidade, a ICA sempre comunica primeiro sua decisão, com a fundamentação completa sendo publicada posteriormente.

A ICA apenas remete à decisão original da FIA (documento 69), que continua sendo considerada válida. Nesse documento, os comissários aceitaram a defesa da Racing Bulls e acrescentaram que Tsunoda não tinha como saber, naquele momento, que estava sendo considerado o responsável pela volta extra de formação:

"Além disso, o artigo B5.9.4 especifica que, se um piloto que provoca uma volta extra de formação consegue iniciá-la, ele deve entrar no pit lane ao final da volta e largar de lá. Somente se o piloto não cumprir esse procedimento é que a punição obrigatória de stop-and-go deve ser aplicada".

"Em outras palavras, a punição é por não entrar no pit lane e largar de lá. A punição não é por provocar a volta extra de formação, caso ele tenha, de fato, sido o responsável por provocá-la".

"Uma questão fundamental surge aqui: para cumprir a exigência de entrar no pit lane e largar de lá, o piloto precisaria saber que foi o responsável pela volta extra de formação. O representante da equipe citou situações em que voltas extras de formação foram iniciadas devido a circunstâncias externas, como o posicionamento de um fotógrafo, entre outras. Neste caso, nenhuma mensagem foi enviada à equipe ou ao piloto informando que eles eram os responsáveis pela volta extra de formação".

"A equipe, considerando que o carro estava posicionado dentro de seu espaço no grid de largada, em conformidade com o regulamento, não tinha, em nossa avaliação, motivos para instruir seu piloto a entrar no pit lane e largar de lá".

"Portanto, independentemente de o piloto ter provocado diretamente ou não a volta extra de formação, a equipe e o piloto desconheciam que estavam sendo considerados os responsáveis. Assim, concluímos que não podemos aplicar uma punição de stop-and-go neste caso e decidimos não tomar nenhuma medida adicional".

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