Fórmula 1

F1: FIA se pronuncia sobre suposto 'truque' dos motores Mercedes e Red Bull

Ferrari, Audi e Honda teriam pedido investigações sobre uma possível violação das regras de 2026

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

2026 começa um novo período técnico na Fórmula 1 e as polêmicas começaram antes mesmo dos motores serem ligados pela primeira vez. Como reportamos na sexta-feira (19), a Motorsport Magazin publicou rumores de que a Mercedes e a Red Bull já teriam encontrado uma área cinzenta no novo regulamento e estariam explorando esse momento.

Leia também:

As alegações são de que as duas equipes encontraram uma forma de burlar a taxa de compressão nos motores de combustão interna e a Ferrari, Honda e Audi teriam pedido uma investigação.

De acordo com os regulamentos técnicos de 2026, a taxa de compressão geométrica nos cilindros do motor é limitada a um máximo de 16:1.  No entanto, alega-se que a Mercedes e a Red Bull, embora estejam em conformidade com esse limite em medições estáticas feitas quando o motor não está funcionando, podem, na verdade, aproximar a taxa de compressão de 18:1 em uso real, aproveitando a expansão térmica que ocorre quando o motor atinge a temperatura operacional.

Sugere-se que isso poderia proporcionar uma vantagem de cerca de 15 cavalos de potência, o que se traduz em um ganho de 0,3 a 0,4 segundos por volta, especialmente em circuitos como o de Melbourne.

De acordo com os procedimentos atuais da FIA, as medições da taxa de compressão são feitas à temperatura ambiente com o motor desligado. Um porta-voz da FIA reconheceu que a expansão térmica pode afetar as dimensões dos componentes do motor, mas disse que as regras atuais não exigem que as medições sejam feitas em altas temperaturas.

A FIA enfatizou que a questão continuará a ser discutida com os fabricantes de motores em plataformas técnicas e que mudanças nos regulamentos ou procedimentos de medição podem ser feitas, se necessário, para garantir justiça e clareza.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"O tema foi e continua sendo discutido dentro dos fóruns técnicos com os [fabricantes de motores], já que os novos limites naturalmente levantam dúvidas de interpretação e de conformidade”, disse um porta-voz da FIA ao The Race. "A FIA analisa essas questões de forma contínua para garantir equidade e clareza e, se necessário, ajustes nos regulamentos ou nos procedimentos de medição podem ser considerados no futuro".

A taxa de compressão é reconhecida como um dos parâmetros mais críticos que indicam a eficiência com que um motor pode comprimir a mistura de ar e combustível no cilindro. Quanto maior a taxa, maior o desempenho e a potência, maior a temperatura e as cargas mecânicas dentro do motor. A FIA havia reduzido essa relação de 18 para 16 em 2026 para limitar o impacto do motor de combustão interna devido à triplicação da potência do motor elétrico.

O artigo também observa uma adição notável aos regulamentos técnicos atualizados publicados em dezembro. Assim, o método de medição da taxa de compressão agora deve ser aprovado pelo Departamento Técnico da FIA e incluído no arquivo de aprovação do fabricante da unidade de potência. Essa mudança é interpretada como uma indicação indireta de que a FIA está monitorando de perto a questão.

Até o momento, as alegações não foram confirmadas oficialmente. No entanto, o fato de a FIA ter comentado abertamente sobre o assunto e de os fabricantes rivais não terem permanecido em silêncio mostra que a questão tem potencial para crescer.

Se essa vantagem técnica realmente existir, parece difícil para os concorrentes compensá-la em um curto espaço de tempo. Se, por outro lado, a FIA considerar que o sistema está violando os regulamentos, os fabricantes supostamente vantajosos poderão ficar em séria desvantagem, pois terão que reprojetar todo o sistema em pouco tempo.

George Russell, Mercedes, Gabriel Bortoleto, Sauber

George Russell, Mercedes, Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Kemal Şengül
