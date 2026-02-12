E a polêmica envolvendo o motor da Mercedes na Fórmula 1 continua recebendo novos desdobramentos. Dessa vez, segundo a AutoSprint, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) já teria feito testes na unidade de potência em funcionamento e aprovou a legalidade.

Segundo as informações, a regulamentadora realizou verificações secretas, conforme foi pedido pelas fabricantes antes da votação para possivelmente mudar as regras. Os testes foram feitos com o motor em funcionamento, ou seja, quente, e receberam a aprovação.

Vale lembrar que a grande polêmica gira em torno da Mercedes ter encontrado um 'truque' para conseguir aumentar a taxa de compressão máxima (16:1) para 18:1 durante a corrida, ou seja, quando as unidades de potência estivessem quentes.

Ainda restam questões de como a Mercedes conseguiu se adequar para o teste no último minuto. Toto Wolff admitiu que a vantagem era muito pequena, então, se foi retirada, não deve fazer uma diferença tão grande.

