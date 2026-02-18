F1: FIA testa ajustes no procedimento de largada durante segunda semana no Bahrein
Após pilotos e equipes admitirem preocupação com saída do grid proporcionada pelo novo regulamento, Federação escolheu realizar testes específicos em Sakhir
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), órgão regulador da Fórmula 1, vai testar novos tempos para o procedimento de largada na segunda semana de testes de pré-temporada no Bahrein, devido a preocupações com a segurança.
O conjunto de regras que entra em vigor em 2026 deu muito mais ênfase à energia elétrica regenerada durante a frenagem, ao mesmo tempo em que eliminou o sistema MGU-H usado entre 2014 e 2025. A remoção desse sistema significa que os pilotos agora precisam acelerar o motor a combustão por cerca de 10 segundos para acionar seus turbocompressores no início da corrida, levando a experimentos com procedimentos trabalhosos para conseguir uma largada limpa.
Na última sexta-feira, o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, propôs mudanças no procedimento de largada, as quais dariam aos pilotos mais tempo para se alinharem no grid e acelerarem seus turbos.
É uma sugestão que foi rejeitada pela Ferrari, que, segundo o Motorsport.com, consultou a FIA sobre essa questão específica ao longo de 2025 e foi informada de que os procedimentos permaneceriam inalterados. Como resultado, acredita-se que a Ferrari tenha projetado seu turbo de forma a reduzir o tempo necessário para atingir o nível de impulso adequado.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
Para ajudar a aliviar a situação sem se comprometer com mudanças drásticas para a largada, a FIA testará diferentes tempos no final de cada dia de teste de pré-temporada, para que possa coletar dados e feedback para tomar uma decisão informada antes de Melbourne. A questão foi discutida na reunião da Comissão de F1 na manhã de quarta-feira no Bahrein, presidida pelo chefe de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, e pelo CEO e presidente da F1, Stefano Domenicali.
“Houve conversas e propostas construtivas centradas no procedimento de largada da corrida durante a reunião da comissão”, afirmou a FIA. “Como resultado, uma avaliação mais aprofundada das atualizações dos sistemas de corrida e da gestão dos carros será realizada durante o atual teste no Bahrein".
Stella também alertou para as preocupações de segurança em relação às velocidades extremas de aproximação quando os carros ficam sem energia nas retas, mas ficou decidido que nenhuma medida imediata seria tomada. Em vez disso, reunirão mais evidências durante as primeiras etapas de 2026 antes de uma decisão definitiva.
“Foi acordado que não eram necessárias alterações regulamentares imediatas, dado que as evidências e o feedback iniciais ainda são imaturos e que uma mudança prematura acarretaria o risco de aumentar a instabilidade antes da primeira corrida”, acrescentou a FIA. “Serão realizadas novas revisões assim que mais dados estiverem disponíveis”.
Lewis Hamilton, da Ferrari, fez questão de descartar essas preocupações. “Definitivamente não é perigoso. Acho que provavelmente devemos tirar essa conotação disso, porque é apenas um procedimento diferente", falou.
"É apenas um procedimento mais longo do que era no passado. Se agora você acendesse as cinco luzes, todos nós ainda estaríamos parados lá quando as luzes se apagassem por um pouco mais de tempo. Mas você ainda pode arrancar sem o turbo ligado, só que provavelmente vai usar o anti-stall algumas vezes. Então, talvez o anti-stall seja um potencial para algumas pessoas, mas não acho que seja perigoso", completou.
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images
Valtteri Bottas, que também tem um motor Ferrari em seu Cadillac, disse que a única preocupação real diz respeito aos pilotos que largam na parte de trás do grid e, portanto, têm menos tempo para preparar o procedimento de largada, uma posição em que o finlandês provavelmente estará com a equipe estreante.
“Honestamente, não acho que seja mais perigoso do que antes”, disse Bottas. “A principal diferença é manter as rotações [por mais tempo]. E acho que temos que descobrir algo para isso, porque minha única preocupação é que, quando você está no final do grid, a luz já começa a piscar e você não tem tempo suficiente para fazer o turbo girar antes que as luzes se apaguem".
"Obviamente, isso é um problema apenas para os pilotos que estão atrás. Mas, fora isso, acho que encontraremos soluções e não vejo nenhum elemento de perigo em apenas ter que manter as rotações por mais tempo", finalizou.
