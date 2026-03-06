F1: FIA vê Russell culpado por incidentes em treino na Austrália
Piloto da Mercedes chegou a bater em Arvid Lindblad no pitlane
Dois incidentes colocaram George Russell em maus lençóis com os comissários após o treino livre desta sexta-feira em Melbourne.
O inglês recebeu uma advertência e uma reprimenda após dois incidentes no segundo treino livre para o GP da Austrália de Fórmula 1.
A reprimenda é uma punição mais séria, já que cinco delas se traduzem automaticamente em uma penalidade de 10 posições no grid (desde que pelo menos quatro sejam aplicadas por infração de pilotagem).
O incidente em questão aconteceu no início da sessão, quando Russell tocou no carro de Arvid Lindblad enquanto o piloto da Racing Bulls estava na linha rápida pitlane e a Mercedes estava saindo da garagem.
"Esse cara acabou de bater na minha asa dianteira", reclamou o britânico, mas os comissários não se mostraram compreensivos com seu ponto de vista, já que as regras deixam claro que Lindblad tinha prioridade.
“Os comissários ouviram o piloto do carro #41 (Arvid Lindblad) e o piloto do carro #63 (George Russell), os representantes das equipes e analisaram vídeos, comunicações de rádio e imagens das câmeras internas dos carros. Eles determinaram que o carro #41 estava na fila de carros na faixa rápida, aguardando para sair dos boxes.”, diz o comunicado da FIA.
“O carro #63 saiu dos boxes e estava esperando para entrar na faixa rápida. O carro #63 avançou lentamente, como se fosse entrar na faixa rápida, e então parou um pouco à frente do carro #41, com uma pequena parte do carro #63 invadindo a faixa rápida.”
“Isso resultou no carro #41 passando por cima da placa lateral da asa dianteira do carro #63. Não houve relatos de danos ao carro #41 em decorrência da colisão. O Apêndice L, Capítulo IV do Código Desportivo Internacional da FIA, lido em conjunto com o Item 15 das Notas de Competição do Diretor de Prova, dá prioridade aos carros na faixa rápida sobre os da faixa de trabalho. Em outras palavras, o carro #41 tinha prioridade sobre o carro #63.”
“O carro #63 só teria permissão para entrar na faixa rápida ‘se houvesse uma brecha adequada em uma fila de carros na faixa rápida’ e se isso pudesse ser feito com segurança e sem atrapalhar desnecessariamente os carros que já estavam na faixa rápida.”
“É evidente, neste caso, que não havia tal espaço e a colisão resultou do carro #63 ter avançado lentamente, bloqueando assim uma pequena parte da faixa da esquerda. Ambos concordaram que o piloto do carro #41 não teria conseguido ver a parte que bloqueava a faixa da esquerda.”
“Neste caso, a colisão poderia ter sido evitada se o piloto do carro #63 tivesse tomado as medidas adequadas e, portanto, impusemos uma advertência a ele.”
Além disso, como mencionado anteriormente, Russell recebeu uma advertência formal – que é irrelevante – por realizar uma largada de treino fora da área designada.
O caso de Russell foi tratado com leniência em vista das circunstâncias atenuantes, nomeadamente a baixa visibilidade no final da tarde, com o pôr do sol, embora os comissários tenham salientado que o piloto da Mercedes estava “tão à frente do local designado que estava à frente da proteção do muro dos boxes”.
