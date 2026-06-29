Desde a pausa de abril da Fórmula 1, após o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, parece que mal passa um fim de semana de competição sem que a Ferrari acrescente atualizações ao SF-26.

Como a F1 opera sob um teto orçamentário, o desenvolvimento dos carros é uma das muitas áreas sujeitas a controles rigorosos de gastos. Por causa desse limite, acabou o hábito de algumas equipes de ponta de deixar pelo menos dois túneis de vento funcionando 24 horas por dia e ter times de teste dando voltas ilimitadas em circuitos alugados.

É natural, então, que quando se percebe uma equipe 'esbanjando' atualizações no carro, outras comecem a questionar essa possibilidade abertamente: "Estamos um pouco surpreendidos pela Ferrari conseguir colocar estas enormes atualizações no carro da forma como o faz", confessou Toto Wolff, chefe da Mercedes, após o GP da Áustria.

Em Spielberg, a Scuderia introduziu uma nova especificação de motor, além de trazer elementos revistos da asa dianteira e mais alguns itens de teste.

"Na minha opinião, eles devem estar prestes a ficar sem dinheiro, dentro do teto de gastos, porque nós não conseguimos fazer isso. Simplesmente não temos a margem para conseguir trazer tantas peças da forma como eles fazem. Portanto, espero que isso mude perto do fim da temporada, quando já não conseguirem trazer mais peças. Pelo menos a lógica diria isso e nós vamos chegar com mais", adicionou.

Lewis Hamilton claimed his first grand prix victory for Ferrari after the Barcelona upgrade Photo by: Peter Fox / Getty Images

Embora a Red Bull também tenha feito mudanças significativas no RB21, o SF-26 da Ferrari foi substancialmente remodelado ao longo da temporada, a qual passou pela oitava de 22 etapas. Além de grandes mudanças aerodinâmicas em Miami e Barcelona, houve muitas revisões menores em itens como as placas terminais das asas e as geometrias da borda do assoalho.

A Scuderia também introduziu a inovadora 'asa Macarena', na qual o plano superior da asa traseira roda 180 graus quando o modo reta é ativado.

Áreas menos visíveis também foram alvo de escrutínio. A FIA concluiu após Mônaco a primeira classificação do ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização), na qual os fabricantes cujos motores de combustão interna foram considerados abaixo do desempenho de referência recebem 'vantagens' para mexer nos carros.

O ADUO permite uma 'folga' no orçamento, tempo extra no dinamômetro e permissão para alterar certos itens que ficariam 'congelados' na especificação até 2027.

Porém, em vez de esperar que estes fundos e oportunidades fossem oficialmente desbloqueados, com o anúncio de qual seria a fabricante referência, Audi e Ferrari tinham desenvolvimentos de motor prontos quase de imediato.

Wolff afirmou que não há atualizações para o motor Mercedes no curto prazo, embora, na Áustria, tenham trazido uma melhoria baseada na confiabilidade do conjunto de baterias, ou seja, fora do âmbito da ADUO. Do lado do chassis, o time alemão introduziu poucos componentes novos até um grande pacote de atualizações em Montreal, no fim de maio.

Outras equipes fizeram relativamente pouco. A Williams deixou claro que as restrições do teto orçamentário a obrigam a usar certos componentes até o 'fim da vida operacional' projetada e depois substituí-los por peças de desenvolvimento, em vez de introduzir novas ideias assim que ficam disponíveis. Uma grande atualização está prevista para o GP do Azerbaijão, em setembro.

A Aston Martin evitou alterar por completo o contorno visível do seu carro, visando aquilo que se entende ser uma única e significativa atualização por volta da pausa de agosto. Já a McLaren introduziu atualizações relativamente menores quando ficaram disponíveis, embora tenha trabalhado para aperfeiçoar uma nova asa dianteira nas corridas recentes e esteja prestes a introduzir sua própria versão da asa Macarena.

"Os únicos que não estão parando [de se atualizar] são a Ferrari", disse Wolff. "Dá para ver que tivemos uma grande [pacote de atualização] em Montreal e temos peças menores que chegam entre etapas. Acho que o mesmo se aplica à Red Bull e à McLaren".

"Mas a Ferrari parece não ter limites nesse sentido. Além disso, estavam à espera do ADUO e chegam com um motor novo. Portanto, devem ter começado o desenvolvimento há seis meses…", concluiu.

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