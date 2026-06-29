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F1 - 'Ficarão sem dinheiro': Wolff questiona atualizações "ilimitadas" da Ferrari

Scuderia levou motor atualizado para etapa em Spielberg e chefe da Mercedes admitiu não entender como time italiano está lidando com teto orçamentário

Stuart Codling Oleg Karpov
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Desde a pausa de abril da Fórmula 1, após o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, parece que mal passa um fim de semana de competição sem que a Ferrari acrescente atualizações ao SF-26.

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Como a F1 opera sob um teto orçamentário, o desenvolvimento dos carros é uma das muitas áreas sujeitas a controles rigorosos de gastos. Por causa desse limite, acabou o hábito de algumas equipes de ponta de deixar pelo menos dois túneis de vento funcionando 24 horas por dia e ter times de teste dando voltas ilimitadas em circuitos alugados.

É natural, então, que quando se percebe uma equipe 'esbanjando' atualizações no carro, outras comecem a questionar essa possibilidade abertamente: "Estamos um pouco surpreendidos pela Ferrari conseguir colocar estas enormes atualizações no carro da forma como o faz", confessou Toto Wolff, chefe da Mercedes, após o GP da Áustria. 

Em Spielberg, a Scuderia introduziu uma nova especificação de motor, além de trazer elementos revistos da asa dianteira e mais alguns itens de teste.

"Na minha opinião, eles devem estar prestes a ficar sem dinheiro, dentro do teto de gastos, porque nós não conseguimos fazer isso. Simplesmente não temos a margem para conseguir trazer tantas peças da forma como eles fazem. Portanto, espero que isso mude perto do fim da temporada, quando já não conseguirem trazer mais peças. Pelo menos a lógica diria isso e nós vamos chegar com mais", adicionou. 

Lewis Hamilton claimed his first grand prix victory for Ferrari after the Barcelona upgrade

Lewis Hamilton claimed his first grand prix victory for Ferrari after the Barcelona upgrade

Photo by: Peter Fox / Getty Images

Embora a Red Bull também tenha feito mudanças significativas no RB21, o SF-26 da Ferrari foi substancialmente remodelado ao longo da temporada, a qual passou pela oitava de 22 etapas. Além de grandes mudanças aerodinâmicas em Miami e Barcelona, houve muitas revisões menores em itens como as placas terminais das asas e as geometrias da borda do assoalho.

A Scuderia também introduziu a inovadora 'asa Macarena', na qual o plano superior da asa traseira roda 180 graus quando o modo reta é ativado.

Áreas menos visíveis também foram alvo de escrutínio. A FIA concluiu após Mônaco a primeira classificação do ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização), na qual os fabricantes cujos motores de combustão interna foram considerados abaixo do desempenho de referência recebem 'vantagens' para mexer nos carros. 

O ADUO permite uma 'folga' no orçamento, tempo extra no dinamômetro e permissão para alterar certos itens que ficariam 'congelados' na especificação até 2027. 

Porém, em vez de esperar que estes fundos e oportunidades fossem oficialmente desbloqueados, com o anúncio de qual seria a fabricante referência, Audi e Ferrari tinham desenvolvimentos de motor prontos quase de imediato.

Wolff afirmou que não há atualizações para o motor Mercedes no curto prazo, embora, na Áustria, tenham trazido uma melhoria baseada na confiabilidade do conjunto de baterias, ou seja, fora do âmbito da ADUO. Do lado do chassis, o time alemão introduziu poucos componentes novos até um grande pacote de atualizações em Montreal, no fim de maio.

Outras equipes fizeram relativamente pouco. A Williams deixou claro que as restrições do teto orçamentário a obrigam a usar certos componentes até o 'fim da vida operacional' projetada e depois substituí-los por peças de desenvolvimento, em vez de introduzir novas ideias assim que ficam disponíveis. Uma grande atualização está prevista para o GP do Azerbaijão, em setembro.

A Aston Martin evitou alterar por completo o contorno visível do seu carro, visando aquilo que se entende ser uma única e significativa atualização por volta da pausa de agosto. Já a McLaren introduziu atualizações relativamente menores quando ficaram disponíveis, embora tenha trabalhado para aperfeiçoar uma nova asa dianteira nas corridas recentes e esteja prestes a introduzir sua própria versão da asa Macarena.

"Os únicos que não estão parando [de se atualizar] são a Ferrari", disse Wolff. "Dá para ver que tivemos uma grande [pacote de atualização] em Montreal e temos peças menores que chegam entre etapas. Acho que o mesmo se aplica à Red Bull e à McLaren".

"Mas a Ferrari parece não ter limites nesse sentido. Além disso, estavam à espera do ADUO e chegam com um motor novo. Portanto, devem ter começado o desenvolvimento há seis meses…", concluiu. 

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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