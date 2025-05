Pista de testes da Fórmula 1 na Europa por excelência, a passagem da principal categoria do automobilismo mundial por Barcelona trará consigo uma enxurrada de pacotes de atualizações das equipes neste fim de semana, incluindo a Sauber, do brasileiro Gabriel Bortoleto. E, para o piloto paulista, o objetivo é único: dar um passo adiante.

No dia de mídia pré-GP da Espanha, Gabriel falou de forma alongada sobre as expectativas para o pacote de atualização, sem detalhar exatamente o que a Sauber trará para este fim de semana.

"Acho que um divisor de águas é algo muito grande para a F1. Uma atualização normalmente não traz muito mas, definitivamente, esperamos que possa ser um passo à frente em relação a onde estamos hoje. Mas precisamos ver na pista, entender se funciona ou não. Esperamos que seja melhor".

Neste fim de semana, entra em vigor a nova diretiva técnica sobre a flexão das asas dianteiras, e, quando questionado se isso mudaria alguma coisa para a Sauber, o brasileiro comparou a situação de sua equipe com as da frente do grid.

"[Em comparação] às equipes principais, sim [tivemos menos trabalho]. Mas precisamos ver. Não acho que será uma coisa muito louca. Será um pouco semelhante a todos, mas talvez sintamos um pouco menos que as outras".

Sobre o propósito da atualização, Bortoleto explicou qual o objetivo da Sauber com os novos componentes trazidos para Barcelona.

"Esperamos mais downforce, um carro previsível. Mas, quando você o coloca na pista, é neste momento em que você realmente pode ver se o que trouxemos funcionará ou não. Mas essa é a nossa meta".

"O downforce precisa estar junto com a previsibilidade do carro. Hoje em dia, na F1, há muitas equipes que conseguem extrair muito downforce, mas acaba sendo um carro de pouca dirigibilidade, então você não consegue extrair 100% do potencial de downforce. Por isso, é preciso um pouco de equilíbrio entre os dois".

"Ficaria feliz em ter um carro que seja muito difícil de pilotar, não me importo com isso, se eu puder extrair mais dele. E acho que temos um carro do qual podemos extrair muito, mas não 100%. Portanto, com as atualizações que estamos trazendo, buscamos encontrar esse equilíbrio: um carro com um pouco mais de downforce, mas que eu e Nico [Hulkenberg] possamos fazer um bom trabalho na pista e extrair 100% dele".

Tradicionalmente, a prova de Barcelona é tratada como a grande prova para a ordem de forças do calendário, por ser uma pista mista, com diferentes condições, que remetem às principais características dos outros circuitos da temporada.

E enquanto muitos veem este GP como a prova definitiva da ordem de forças da temporada, para Bortoleto, o que acontecer neste fim de semana na Espanha não será um retrato do que virá no restante de 2025.

"Não concordo 100% com isso. Porque, hoje em dia, na F1, há tantos circuitos permanentes quantos de rua, pistas com ondulações e tudo mais. Aqui é uma pista muito suave, não há quiques, hoje uma pista mais de alta velocidade. Acredito que podemos ter uma perspectiva clara de onde estamos, mas cada pista é diferente. Montreal será completamente diferente, pois é cheia de curvas. Mas espero que possamos dar um bom passo adiante com a atualização".

TELEMETRIA com RICO PENTEADO: a FIA vai EMBARALHAR a F1 na Espanha? ATUALIZAÇÕES e TUDO de Barcelona

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!