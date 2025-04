F1 ficou chata? Veja comparação de ultrapassagens de 2024 e 2025

A temporada de 2024 da Fórmula 1 começou de maneira previsível, a Red Bull voltou como a clara favorita ao título, de construtores e pilotos. Max Verstappen dominou, conquistando vitórias em quatro das cinco primeiras corridas daquela temporada, e disparou como favorito à coroa.

Em 2025, a história é outra: Lando Norris começou vencendo a primeira corrida e assumindo a liderança, mas foi superado por Oscar Piastri após a Arábia Saudita. Muito tem se comentado sobre uma possível diminuição de ultrapassagens ao longo das corridas, mas será que isso é verdade?

Vamos analisar as cinco primeiras corridas de 2024 e 2025, seguindo o calendário do ano atual para a comparação. O total de ultrapassagem conta as paradas nos boxes também.

GP da Austrália

2024

Verstappen conquistou a pole position para a corrida, mas não a vitória, que ficou com Carlos Sainz, que ainda defendia as cores da Ferrari. A corrida de 2024 na Austrália foi marcada por dois Safety Cars, que ficaram na pista por 4 das 58 voltas.

O, na época, tricampeão abandou a corrida após seu motor apresentar problemas e começar a pegar fogo, então não somou nenhum ponto naquela etapa. Sainz ultrapassou Verstappen ainda na primeira volta e a corrida teve apenas os dois como líderes.

Total de ultrapassagens: 12

Mudança de líder: 1 (Verstappen e Sainz)

2025:

Já em 2025, a McLaren voltou como a favorita e Norris conquistou a pole position e vitória da corrida, assumindo a liderança do campeonato. A corrida foi marcada por três Safety Cars na pista (ao longo de 20 das 57 voltas).

Norris liderou a corrida por exatas 54 voltas, enquanto Verstappen ficou à frente durante duas e Lewis Hamilton, já na Ferrari, por apenas uma.

Total de ultrapassagens: 12

Mudança de líder: 3 (Norris, Hamilton e Verstappen)

GP da China

2024

Na China, mais uma vez, Max assumiu a primeira posição e venceu a corrida, sendo ultrapassado apenas por Norris, que ficou à frente por cinco voltas. A vitória seguiu com Verstappen, que disparou nos pontos (110).

O Safety Car foi acionado três vezes e ficou na pista ao longo de 10 voltas de 56.

Total de ultrapassagens: 38

Mudança de líder: 1

2025:

Na China, Oscar Piastri assumiu a pole e vitória da corrida, provando o favoritismo da McLaren. A corrida não teve nenhum Safety Car, mas três líderes: Piastri (53), Norris (2) e Alexander Albon (1).

Total de ultrapassagens: 29

Mudança de líder: 3 (Piastri, Norris e Albon)

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

GP do Japão

2024

Mais uma corrida dominada por Verstappen: assumiu a pole e venceu com vantagem de 12 segundos para o segundo colocado, Sergio Pérez. O piloto liderou a corrida por 48 voltas (das 53 previstas), Charles Leclerc ficou à frente por quatro e Sainz uma.

O Safety Car foi acionado apenas uma vez e ficou na pista por apenas duas voltas em Suzuka.

Total de ultrapassagens: 43

Mudança de líder: 3 (Verstappen, Leclerc e Sainz).

2025:

Em 2025, Verstappen também fez a pole e venceu a corrida no Japão, de maneira um pouco menos confortável (apenas 1s4 à frente de Norris). O Safety Car, dessa vez, não foi acionado.

Essa etapa foi marcada pela liderança de Andrea Kimi Antonelli, quando o tetracampeão entrou para os boxes. O italiano de apenas 18 anos quebrou o recorde de piloto mais jovem a liderar uma corrida.

Total de ultrapassagens: 15

Mudança de líder: 1 (Verstappen e Antonelli)

GP do Bahrein

2024

Mais uma dez... Max Verstappen, é claro. Pole e vitória, nada de novo no início da temporada de 2024, principalmente por o Bahrein abriu o ano. O campeão venceu de ponta a ponta, com 22s4 de vantagem.

Total de ultrapassagens: 29

Mudança de líder: 0

2025:

Repetindo o padrão de 2025, Piastri fez a pole e venceu a corrida. O piloto teve 15 segundos de vantagem em sua vitória e trocou a liderança com Leclerc por apenas três voltas das 57 previstas.

O Safety Car foi para a pista apenas uma vez, ficando acionado por quatro voltas.

Total de ultrapassagens: 59

Mudança de líder: 1 (Piastri e Leclerc)

GP da Arábia Saudita

2024

A segunda corrida do calendário de 2024 também deu Verstappen, com vantagem de 13 segundos na vitória, mas, dessa vez, ele não liderou de ponta a ponta, uma vez que Norris assumiu a liderança por cinco voltas.

O Safety Car ficou na pista por apenas três voltas.

Total de ultrapassagens: 20

Mudança de líder: 1 (Verstappen e Norris)

2025:

Em 2025, Verstappen tinha tudo para fazer o mesmo de 2024, já que conquistou a pole, porém, após o incidente com Piastri na largada, o puniu em cinco segundos e o tetracampeão terminou como segundo.

Esse ano o Safety Car também foi acionado apenas uma vez, por três voltas, após a batida entre Pierre Gasly e Yuki Tsunoda.

Total de ultrapassagens: 29

Mudança de líder: 4 (Verstappen, Piastri, Leclerc e Norris)

Total de ultrapassagens

Em 2024, até a quinta etapa do ano - GP da China - foram feitas 142 ultrapassagens, no total. Esse não é um número muito acima do que o de 2025. Neste ano, os pilotos da F1 fizeram 144 ultrapassagens em pista, já incluindo a etapa de Jeddah.

Ao todo, na temporada anterior, houve 788 ultrapassagens ao longo das 24 etapas do ano.

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!