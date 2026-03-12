Depois da primeira corrida na Austrália da Fórmula 1, a Mercedes se tornou o foco de especulações por supostamente não compartilhar todas as informações necessárias sobre o uso de seu motor com as equipes-clientes - McLaren, Williams e Alpine. Já na China, os da Haas e Cadillac, que são clientes da Ferrari, divergiram sobre o nível de acesso que eles têm.

O ponto de partida de ambas as perguntas foram muito parecidos para Oliver Bearman e Sergio Pérez, já que eles usam os motores fornecidos pela Ferrari (que é o único time além da Mercedes a fazer esse papel).

Para Bearman, que pilota pelo segundo ano pela Haas, a equipe norte-americana tem acesso à todas as informações necessárias e que a Ferrari tem sido "incrivelmente aberta e muito prestativa em relação à estratégia de uso da energia, compartilhando o máximo de informações possível para ajudar".

O britânico destacou que "existe uma diferença maior" entre os carros da equipe de Maranello e da Haas, por isso, a situação deles não pode se comparar com a da McLaren e Mercedes, mas a relação parece ser bastante diferente do que foi relatado pelas rivais.

No outro, em outra garagem, Sergio Pérez declarou que a Cadillac não tem um acesso tão profundo das informações sobre o motor da Ferrari. Vale lembrar que a equipe norte-americana deve passar a usar a própria unidade de potência apenas a partir da temporada de 2029.

"Obviamente, estamos aprendendo — pilotos e engenheiros trabalhando juntos. Sendo uma equipe-cliente, nossas opções são bastante limitadas em relação à Ferrari, ou ao que podemos obter deles.

"Mas é muito difícil para nós, porque estamos cerca de três segundos atrás. Então, é realmente complicado conseguir extrair o máximo, digamos, do uso de energia e da estratégia que eles têm. Mas acredito que também precisamos trabalhar bem próximos nesse aspecto".

