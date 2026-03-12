Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Russell explica por que escolhe Verstappen como "companheiro dos sonhos"

Fórmula 1
F1: Russell explica por que escolhe Verstappen como "companheiro dos sonhos"

CAR Racing anuncia Mauro Vogel como novo consultor técnico na Stock Car

Stock Car
CAR Racing anuncia Mauro Vogel como novo consultor técnico na Stock Car

VÍDEO MotoGP: Veja detalhes do Autódromo de Goiânia, considerado um 'circuito anti-Márquez'

MotoGP
GP do Brasil
VÍDEO MotoGP: Veja detalhes do Autódromo de Goiânia, considerado um 'circuito anti-Márquez'

F1 - Leclerc comenta regras de 2026: "Duelos divertidos, mas mais estratégicos"

Fórmula 1
GP da China
F1 - Leclerc comenta regras de 2026: "Duelos divertidos, mas mais estratégicos"

Motorsport.com transmite NASCAR em Las Vegas; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
Las Vegas
Motorsport.com transmite NASCAR em Las Vegas; saiba horários e como assistir

F1: 'Filho' preferido? Haas e Cadillac divergem sobre acesso a dados do motor Ferrari

Fórmula 1
GP da China
F1: 'Filho' preferido? Haas e Cadillac divergem sobre acesso a dados do motor Ferrari

ANÁLISE: Verstappen segue debatendo com FIA, mas é possível acabar com ‘corrida ioiô’ na F1?

Fórmula 1
GP da China
ANÁLISE: Verstappen segue debatendo com FIA, mas é possível acabar com ‘corrida ioiô’ na F1?

F1: Homem é acusado de roubo de credenciais avaliadas em R$ 162 mil na Austrália

Fórmula 1
F1: Homem é acusado de roubo de credenciais avaliadas em R$ 162 mil na Austrália
Fórmula 1 GP da China

F1: 'Filho' preferido? Haas e Cadillac divergem sobre acesso a dados do motor Ferrari

Equipes norte-americanas são as únicas clientes do time de Maranello

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:

Depois da primeira corrida na Austrália da Fórmula 1, a Mercedes se tornou o foco de especulações por supostamente não compartilhar todas as informações necessárias sobre o uso de seu motor com as equipes-clientes - McLaren, Williams e Alpine. Já na China, os da Haas e Cadillac, que são clientes da Ferrari, divergiram sobre o nível de acesso que eles têm.

Leia também:

O ponto de partida de ambas as perguntas foram muito parecidos para Oliver Bearman e Sergio Pérez, já que eles usam os motores fornecidos pela Ferrari (que é o único time além da Mercedes a fazer esse papel).

Para Bearman, que pilota pelo segundo ano pela Haas, a equipe norte-americana tem acesso à todas as informações necessárias e que a Ferrari tem sido "incrivelmente aberta e muito prestativa em relação à estratégia de uso da energia, compartilhando o máximo de informações possível para ajudar".

O britânico destacou que "existe uma diferença maior" entre os carros da equipe de Maranello e da Haas, por isso, a situação deles não pode se comparar com a da McLaren e Mercedes, mas a relação parece ser bastante diferente do que foi relatado pelas rivais.

No outro, em outra garagem, Sergio Pérez declarou que a Cadillac não tem um acesso tão profundo das informações sobre o motor da Ferrari. Vale lembrar que a equipe norte-americana deve passar a usar a própria unidade de potência apenas a partir da temporada de 2029.

"Obviamente, estamos aprendendo — pilotos e engenheiros trabalhando juntos. Sendo uma equipe-cliente, nossas opções são bastante limitadas em relação à Ferrari, ou ao que podemos obter deles.

"Mas é muito difícil para nós, porque estamos cerca de três segundos atrás. Então, é realmente complicado conseguir extrair o máximo, digamos, do uso de energia e da estratégia que eles têm. Mas acredito que também precisamos trabalhar bem próximos nesse aspecto".

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE: Verstappen segue debatendo com FIA, mas é possível acabar com ‘corrida ioiô’ na F1?
Próximo artigo F1 - Leclerc comenta regras de 2026: "Duelos divertidos, mas mais estratégicos"

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

F1: Russell explica por que escolhe Verstappen como "companheiro dos sonhos"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Russell explica por que escolhe Verstappen como "companheiro dos sonhos"

F1: Homem é acusado de roubo de credenciais avaliadas em R$ 162 mil na Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Homem é acusado de roubo de credenciais avaliadas em R$ 162 mil na Austrália

F1: Ferrari define foco para GP da China e usará asa 'Macarena' pela primeira vez

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Ferrari define foco para GP da China e usará asa 'Macarena' pela primeira vez

Últimas notícias

F1: Russell explica por que escolhe Verstappen como "companheiro dos sonhos"

Fórmula 1
F1: Russell explica por que escolhe Verstappen como "companheiro dos sonhos"

CAR Racing anuncia Mauro Vogel como novo consultor técnico na Stock Car

Stock Car
CAR Racing anuncia Mauro Vogel como novo consultor técnico na Stock Car

VÍDEO MotoGP: Veja detalhes do Autódromo de Goiânia, considerado um 'circuito anti-Márquez'

MotoGP
GP do Brasil
VÍDEO MotoGP: Veja detalhes do Autódromo de Goiânia, considerado um 'circuito anti-Márquez'

F1 - Leclerc comenta regras de 2026: "Duelos divertidos, mas mais estratégicos"

Fórmula 1
GP da China
F1 - Leclerc comenta regras de 2026: "Duelos divertidos, mas mais estratégicos"