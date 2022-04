Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realiza a primeira Sprint Race de 2022 durante o GP da Emilia Romagna em Ímola, após a introdução do formato em três etapas na temporada de 2021 em Silverstone, Monza e Interlagos.

Após uma revisão, foram feitas mudanças cobrindo uma ampla gama de questões para ajudar a melhorar o formato, tanto para os fãs, quanto para as equipes, já que a F1 continua experimentando esse formato.

Aqui está uma explicação sobre o atual formato de corrida sprint da F1 e o que há de novo para 2022.

O que é a Sprint Race?

A corrida sprint é essencialmente uma versão abreviada de uma corrida normal, ocorrendo em uma distância menor. Elas são usadas ​​em muitas outras categorias. Na F2, por exemplo, a corrida de sprint é de 120 km e a corrida longa cobre 170 km, embora geralmente não seja menos emocionante.

A F1 introduziu corridas sprint para aumentar a emoção de todo o fim de semana, proporcionando aos fãs uma sessão competitiva em cada um dos três dias de ação na pista (com a classificação transferida para sexta-feira à tarde) e espera-se que seja uma experiência geral melhor. A F1 há muito procura fazer mudanças no formato tradicional de fim de semana de corrida e, embora outras opções, como corridas de grid invertido, tenham sido consideradas, elas acabaram sendo pouco imaginadas em comparação com as corridas sprint.

Cada corrida sprint terá 100 km (abaixo da distância normal de corrida de 305 km) e levará cerca de 25 a 30 minutos. A ordem de largada será decidida por uma sessão de classificação tradicional realizada na tarde de sexta-feira.

O que muda para 2022?

Após a revisão e análise da F1 do formato em três eventos no ano passado, vários ajustes foram introduzidos para esta temporada, após o feedback de fãs e equipes.

Locais

Ímola, Red Bull Ring e Interlagos sediarão as três corridas em 2022, depois que Silverstone, Monza e Interlagos realizaram o trio inaugural no ano passado.

A F1 tinha como meta ter o evento em seis finais de semana em 2022, com os outros três nos GPs do Bahrein, Canadá e Holanda, mas esse plano foi descartado como parte de um compromisso sobre o nível de compensação por danos de possíveis acidentes.

Pontos

Os pontos oferecidos em cada corrida sprint aumentaram em relação ao ano passado. O vencedor agora soma oito pontos, em vez de três, com a premiação se estendendo até o oitavo colocado, quando anteriormente eram apenas os três primeiros que conquistavam pontos. Os pontos valerão para os campeonatos mundiais de pilotos e construtores de F1.

Os pontos serão atribuídos da seguinte forma: 1º 8 pontos, 2º 7 pontos, 3º 6 pontos, 4º 5 pontos, 5º 4 pontos, 6º 3 pontos, 7º 2 pontos, 8º 1 ponto.

Como no ano passado, a ordem de chegada na corrida sprint decidirá o grid do GP, com quaisquer penalidades de grid aplicadas após a sprint.

Pole Position

Este ano, o piloto que fizer o melhor tempo no Q3 da qualificação na noite de sexta-feira receberá o status de pole position para o GP, independentemente de sua posição final na corrida sprint no sábado.

Isso significa que o piloto que vencer a corrida sprint não será necessariamente creditado com o pole position do GP, mesmo que comece a corrida de domingo em primeiro lugar.

Por exemplo, se o melhor classificado de sexta-feira terminou em segundo lugar na corrida sprint, e o piloto que se classificou em segundo ganhou a corrida sprint, o melhor classificado de sexta-feira ainda será creditado com a pole position, apesar de começar o GP do segundo lugar.

Custos da equipe

Um grande ponto de discórdia para as corridas sprint foi o limite de custos, com um compromisso acordado para aumentar o orçamento das equipes e reduzir o número de provas curtas de seis para três nesta temporada.

De acordo com os regulamentos da F1, cada equipe poderá gastar US$ 150.000 a mais por corrida sprint, com US$ 100.000 adicionais permitidos se um dos carros da equipe abandonar. Um ajuste extra no limite de custo pode ser feito para cobrir danos de colisão se levar ao abandono do carro de uma equipe.

Nome da corrida

O nome do evento de sábado à tarde foi oficialmente alterado de Sprint Qualifying para apenas Sprint.

Qual é o formato de fim de semana de corrida sprint?

O formato do fim de semana da corrida sprint permanece inalterado, com uma sessão de treinos de 60 minutos antes da classificação na sexta-feira e depois uma segunda sessão de treinos de 60 minutos antes da corrida sprint no sábado. O GP de domingo também permanece inalterado.

O formato de fim de semana de corrida de sprint:

Sexta-feira no início da tarde – 60 minutos de treino livre 1

Sexta-feira no final da tarde – sessões Q1, Q2, Q3 para ordenar o grid de largada para a corrida sprint

Sábado de manhã – 60 minutos de treino livre 2

Sábado à tarde – corrida de sprint de 100 km

Domingo à tarde – GP completo

Quando serão as corridas sprint em 2022?

Três corridas sprint de F1 acontecerão ao longo da temporada de 2022, o mesmo número do ano passado. Como resultado, Ímola, Red Bull Ring e Interlagos sediarão as corridas deste ano. No ano passado, Silverstone, Monza e Interlagos receberam os eventos..

Local GP Quando Ímola GP da Emilia Romagna 23 de abril de 2022 Red Bull Ring GP da Áustria 9 de julho de 2022 Interlagos GP de São Paulo 12 de novembro de 2022

