F1: Fittipaldi exalta chegada de Câmara ao grid e celebra legado brasileiro

Emerson Fittipaldi, primeiro brasileiro a conquistar um título da Fórmula 1, celebrou a chegada do compatriota Rafael Câmara ao Campeonato Mundial em 2027, destacando o legado que ele, o irmão Wilson Fittipaldi e o vencedor do GP do Brasil José Carlos Pace estabeleceram para a popularização do esporte no país.

"Fico muito feliz em ver Rafael Câmara e outros brasileiros na F1", começou Emerson Fittipaldi, ao Betway. "Sou muito grato por eu, meu irmão Wilson Fittipaldi e Carlos Pace termos iniciado o legado e a paixão brasileira".

"Nós três criamos uma paixão pela F1 no Brasil. O futebol é sempre gigante no Brasil, mas, de repente, o automobilismo também passou a ser".

"Tenho muito orgulho de ver todos os grandes campeões brasileiros que vieram depois. Nelson [Piquet], Ayrton [Senna], Felipe Massa. Tenho orgulho de termos conseguido abrir uma porta para que outros pudessem seguir".

Fittipaldi também revelou que o tricampeão mundial e rival Jackie Stewart "costumava brincar: 'Lá vem outro BB — outro bloody [bendito] brasileiro!' Fico muito feliz em ver Gabriel Bortoleto se saindo bem. E Câmara também está vindo da F2".

"Agradeço a Deus pelo legado que começamos. Estou muito feliz. Meu filho [Emmo Fittipaldi, piloto da F2] também tem o sonho de estar na F1 e acho que esse sonho pode se realizar", concluiu o bicampeão mundial.

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