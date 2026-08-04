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F1 - Fittipaldi ironiza críticas a Hamilton pela idade e elogia heptacampeão: "Extremamente talentoso"

"O novo carro é menor, com menos downforce e, para mim, isso torna mais difícil pilotá-lo rápido, o que faz com que o talento se destaque mais", avaliou Emerson

Redação Motorsport.com
Editado:
Formel-1-Historie: Lewis Hamilton ist der siebtälteste Grand-Prix-Sieger

Foto de: Getty Images Europe

Bicampeão mundial de Fórmula 1 e primeiro brasileiro a vencer uma temporada da categoria máxima do automobilismo, Emerson Fittipaldi saiu em defesa de Lewis Hamilton.

Se no ano passado o inglês sofreu em sua primeira temporada pela Ferrari, em 2026 o heptacampeão tem mostrado seu valor, com direito a vitória em Barcelona, e isso prova que os críticos do britânico estavam errados em 2025, segundo a 'lenda' do Brasil.

O editor recomenda:

"Fiquei muito feliz em ver Lewis e a Ferrari em alta velocidade. Lembro-me do ano passado… isso aconteceu comigo na IndyCar e na F1: quando você envelhece, as pessoas começam a dizer: 'Bem, ele não consegue mais pilotar' - e todo mundo criticou Lewis no ano passado. 'Ele não consegue vencer Leclerc, está muito velho'. Agora ele está em grande forma. É bom para o esporte, bom para os fãs", afirmou Fittipaldi à F1.

Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi

Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Ver a Ferrari vencendo de novo, e o Lewis vencendo de novo é fantástico. Uma coisa sobre a qual ninguém fala muito é o novo carro: ele é menor, com menos downforce e, para mim, isso torna mais difícil pilotá-lo rápido. Isso faz com que o talento se destaque mais. É uma das razões pelas quais o Lewis melhorou: por causa do seu controle do volante, da sua sintonia com o carro", seguiu Emerson.

"Ele é um piloto extremamente talentoso. Está no segundo ano na Ferrari, e agora conhece os engenheiros e conhece o sistema", completou Fittipaldi sobre Hamilton. O próximo compromisso do heptacampeão é o GP da Holanda de F1, em 23 de agosto.

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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