Emerson Fittipaldi, histórico bicampeão da Fórmula 1, revelou qual piloto do atual grid da categoria mais lembra ele mais em seus tempos de pista. O brasileiro, que teve passagens por Lotus, McLaren e Copersucar, também comparou outro competidor de 2025 ao compatriota Ayrton Senna.

Fittipaldi, ao podcast oficial da F1, Beyond The Grid, afirmou que é fã do também bicampeão Fernando Alonso: "Todos os pilotos têm seu estilo, mas o que é muito parecido, de certa forma, e eu sou um grande fã, é de Fernando Alonso. Ele está lá com os jovens leões, é forte, tem muitos anos, mas é mentalmente forte, fisicamente forte, ele está lá, e eu gosto dele. Respeito muito o Fernando, um campeão fantástico".

O primeiro brasileiro campeão da Fórmula 1 também comparou o estilo de pilotagem de Verstappen com a de outro compatriota e lenda da categoria: Ayrton Senna.

"Max está em um nível incrível, ele está carregando o carro da Red Bull nas costas agora, ele não está apenas pilotando e em situações como o GP do Brasil do ano passado, é incrível o que ele fez. Eu olho para trás, para Ayrton Senna, para comparar seu estilo de pilotagem, semelhante".

"O que é impressionante é que ele é capaz de usar 100% do carro e de seu desempenho o tempo todo. Ele sabe como manter a aderência nas quatro rodas, o equilíbrio, e é impressionante, a frenagem em todas as curvas, ele está sempre no limite, ele usa toda a aderência disponível em todas as situações, na frenagem, no meio da curva, na saída, ele faz tudo perfeito", concluiu Fittipaldi.

