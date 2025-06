F1 - Fittipaldi: Verstappen lidera a equipe como Senna fazia

Atualmente, a Red Bull é apenas a quarta força no campeonato da Fórmula 1, principalmente pelos resultados super positivos de Max Verstappen, que é o terceiro colocado, logo atrás da dupla da McLaren. Para Emerson Fittipaldi, o holandês está 'carregando' a equipe de Milton Keynes sozinho, aspecto que o lembra de Ayrton Senna.

Em entrevista ao Beyond the Grid, o ex-piloto comentou a forma de Verstappen e seus pontos fortes, o classificando como "incrível" por conseguir resultados inesperados com um carro não tão competitivo.

"Acho que Max está em um ponto incrível agora em termos de seu nível de pilotagem", começou. "Ele agora carrega a Red Bull nas costas. Ele não está apenas pilotando, ele está carregando a Red Bull em condições difíceis".

O brasileiro, então, comentou o estilo de pilotagem mais agressivo do tetracampeão, que sempre adiciona ainda mais desafio aos seus rivais na pista. É nesse ponto que o bicampeão destaca semelhanças entre Senna e Verstappen.

"É semelhante ao estilo de pilotagem de Ayrton Senna".

Fittipaldi ainda destacou que ambos dividem o mesmo controle do carro, mesmo em condições extremas, como, por exemplo, o GP do Brasil de 2024.

"Ele sabe como manter o equilíbrio, como usar as quatro rodas de maneira eficiente, segurando a 'mordida' lateral corretamente e eu acho isso muito impressionante".

"Ele sempre pilota no limite da estabilidade do carro e faz uso perfeito das quatro rodas".

