F1: Foco da Ferrari é encontrar ritmo de corrida durante treinos em Sepang, afirma Vasseur
Alta abrasividade do circuito malaio representa o oposto do visto nas três etapas anteriores: Monza, Madri e Baku
Para Fred Vasseur, chefe da Ferrari, o foco da equipe neste fim de semana, no GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, deve estar em encontrar o ritmo de corrida ideal, já que a pista de Sepang oferece um desafio diferente das pistas anteriores, devido à alta degradação dos pneus.
O chefe da equipe italiana explicou que a equipe deve concentrar totalmente seus ajustes no ritmo de corrida para combater a severa degradação dos pneus. Após uma sequência de circuitos de rua com baixa degradação e pistas de alta velocidade, o retorno da F1 a Sepang apresenta um desafio diferente para o paddock.
No GP do Azerbaijão, no último fim de semana, a Ferrari foi forçada a comprometer sua configuração aerodinâmica, adicionando downforce para contornar problemas de aderência.
“Sabíamos antes de ir para Baku que não seria um dos finais de semana mais fáceis da temporada, que, com a reta que temos, com certeza a desvantagem seria enorme”, explicou Vasseur durante a coletiva de imprensa em Sepang. "Tentamos dar o nosso melhor para que, mesmo que não fosse fácil, ainda assim estivéssemos na primeira fila. Não é um resultado ruim em si, pelo menos na classificação".
Fred Vasseur, Ferrari
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Mas Vasseur espera que Sepang vire completamente a ordem de forças. Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido no TL1, seguido por George Russell, da Mercedes, e pelo companheiro de equipe de Verstappen, Isack Hadjar. Charles Leclerc, da Ferrari, e Lewis Hamilton ficaram em quarto e sexto lugares.
O monegasco terminou o TL2 na frente, mas sua marca sequer conseguiu superar o tempo de Verstappen na sessão anterior.
“Neste fim de semana, acho que é muito mais difícil ter uma boa noção do que pode acontecer, já que será fortemente marcado pela degradação. Vimos esta manhã que é uma história completamente diferente em comparação com as últimas quatro ou cinco semanas, quando tivemos Monza, Madri e Baku".
"Tivemos degradação quase nula. Este fim de semana será outra história. Isso significa que precisamos mudar um pouco o foco e nos concentrarmos muito mais no ritmo de corrida".
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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