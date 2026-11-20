Com a chuva afetando o GP de Las Vegas, o ponto mais marcante não foi quem foi o mais rápido, mas o fato impressionante de que todos os pilotos de Fórmula 1 conseguiram evitar um acidente.

Após o primeiro fim de semana de F1 com chuva de verdade do ano no Brasil, em que foram utilizados tanto os pneus de chuva quanto os intermediários na classificação e na corrida, os pilotos estavam preocupados com o desempenho da linha de pneus para pista molhada da Pirelli em um circuito sem curvas de alta velocidade, onde é muito mais difícil aquecer os pneus.

“Acho que o mais assustador é quando você vai para Las Vegas e não consegue aquecer os pneus”, disse Lando Norris, da McLaren, após a corrida de São Paulo, e o piloto da Racing Bulls, Liam Lawson, acrescentou: “Se estivermos em uma pista como a de Las Vegas e chover, sinceramente, acho que estaremos em apuros.”

Norris e Lawson não precisaram esperar muito para que suas previsões fossem postas à prova. Las Vegas teve apenas 22 dias de chuva em 2026, o que tornava muito improvável que a chuva afetasse o GP

A chuva chegou, como era de se esperar, em grande quantidade, tornando a primeira sessão de treinos um completo fracasso, sem que nenhum piloto conseguisse registrar um tempo de volta, já que a maioria do pelotão se limitou a dar uma volta de reconhecimento com pneus totalmente para pista molhada, principalmente por curiosidade.

O TL2 foi mais cheio de ação, começando com pneus totalmente para pista molhada antes de mudar para os intermediários, à medida que uma faixa seca começava a se formar.

A pista oleosa e suja, marcada com tinta, revelou-se uma “pista de gelo”, como descreveu o novato da Racing Bulls, Arvid Lindblad, ao falar sobre sua estreia em Las Vegas. Os pilotos tiveram dificuldades especialmente nas primeiras voltas de cada stint, enquanto tentavam levar os pneus a uma faixa de temperatura razoável.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Clive Mason / Getty Images

“Isso realmente me surpreendeu”, disse Lindblad. “Já dissemos várias vezes que esses pneus não são bons. Acho que os pilotos já reclamaram no ano passado que os pneus de chuva não funcionavam aqui. Eles não estavam funcionando em muitas pistas em que corremos este ano.”

"Mas essa foi uma experiência que eu nunca tinha vivido antes em um carro. Sinceramente, foi assustador pilotar mesmo a 100 km/h em uma curva de baixa velocidade. Só as quatro rodas derrapando, sem saber se você vai bater na mureta. Obviamente, toda aquela pintura e as muretas não ajudam, já que é uma pista de rua."

"Foi uma experiência totalmente nova para mim e, sinceramente, o que mais se aproxima disso, na minha opinião, foi pilotar um carro de rally no gelo, em vez de um de Fórmula 1.”

Pilotos mais experientes também concordaram com a opinião de Lindblad. “É, sempre fico surpreso quando não vejo acidentes nem nada, porque você sente que passa por esses momentos com frequência lá na pista”, disse Alex Albon, da Williams. “Mas é a pista mais complicada do ano, com a menor aderência do ano; esses carros em pista molhada, dá muita derrapagem.”

Após o TL1, a Pirelli decidiu aumentar a temperatura das mantas de aquecimento para seus pneus de chuva de 40 °C para 60 °C, o que ajudou um pouco no aquecimento inicial, mas Albon achou que não foi suficiente. “Acho que esses pneus estão muito frios."

"Acho que precisamos de mantas mais quentes. Não sei por que os pneus ficam tão frios nos aquecedores, já que ainda os usamos, então, não faria diferença se os aquecêssemos um pouco mais”, disse ele.

Oscar Piastri, da McLaren, acrescentou: “Foi praticamente impossível no início. Mesmo depois de colocarmos os pneus intermediários, nas primeiras duas voltas a pista estava pior do que quando estava molhada e muito mais complicada. Então, definitivamente não foi fácil.”

No entanto, nem todos concordaram, já que Isack Hadjar, da Red Bull, chegou a dizer que gostou bastante da sessão com pneus intermediários. “No TL1, foi muito difícil. Por isso, a gente nem chegou a pilotar direito. Já o TL2 foi bem tranquilo”, disse o francês.

Alexander Albon, Williams Photo by: Manuel Eletto

“Acho que o pneu para condições extremas era extremo demais. O pneu intermediário estava funcionando perfeitamente e, sinceramente, foi muito divertido. Eu me diverti bastante.”

Após os trabalhos iniciais de desenvolvimento e uma série de testes com pneus para pista molhada, a Pirelli, fornecedora de pneus, planeja lançar pneus atualizados já na próxima temporada.

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