F1: "Foi tudo terrível; espero um motor novo em Miami", desabafa Hamilton após fim de corrida difícil no Japão
Britânico da Ferrari sofreu com perda de potência nas voltas finais, sendo ultrapassado por Russell e pelo companheiro de equipe
O dia de Lewis Hamilton não terminou com um sorriso, prejudicado por alguns problemas na unidade de potência que, em sua opinião, o penalizaram principalmente na segunda parte do GP do Japão de Fórmula 1, quando tentou defender o pódio dos ataques de Charles Leclerc e George Russell, após ter se beneficiado do safety car.
Esse cenário o levou a definir sua corrida como quase terrível, justamente porque, em vez de poder olhar para frente, foi forçado a passar boa parte da segunda metade da corrida olhando pelos espelhos, inclusive devido ao duelo com Lando Norris, que lhe custou a quinta posição.
“Foi um fim de semana mediano para mim. Na corrida, tive dificuldades com a potência; por alguma razão, foi assim para mim. Tive que me defender o tempo todo. Todos os outros ao meu redor pareciam ter mais potência hoje, então preciso tentar entender. Se meu motor está fraco ou algo assim”, contou o britânico após a corrida.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“No geral, foi tudo bastante terrível. No final, eu estava em terceiro e comecei a perder posições e preciso entender onde estava perdendo toda essa potência. Tive realmente uma grande falta de potência, principalmente no segundo stint, mas, na verdade, [foi] durante a maior parte da corrida. Desde o início, não conseguia acompanhar o ritmo dos outros justamente por causa dessa falta de potência”, continuou.
Analisando os dados, na primeira parte da corrida não se observa uma diferença acentuada nas velocidades máximas: as variações dependiam principalmente de onde e como a energia era aproveitada e da velocidade em alguns trechos, como a curva Degner. No primeiro stint, Hamilton foi solicitado a gerenciar os pneus para prolongar a janela e aguardar uma oportunidade favorável.
Embora não apresentasse uma degradação particularmente elevada, também devido ao baixo graining observado durante todo o fim de semana, a ideia de preservar os pneus para prolongar a etapa representava, de qualquer forma, uma tática sensata. A escolha tornou-se ainda mais lógica no momento em que os rivais começaram a se marcar mutuamente quanto ao momento do pit stop, optando pelos pneus duros para se protegerem de um eventual undercut.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Como no passado, ultrapassar em Suzuka continua sendo complicado, a menos que haja uma diferença significativa de desempenho entre dois carros, e hoje o pelotão permaneceu compacto por longos trechos.
A estratégia de Hamilton deu frutos e, aproveitando o safety car devido ao acidente de Oliver Bearman, o piloto da Ferrari subiu até o quarto lugar. Na relargada, ele ultrapassou Russell, que havia atingido imediatamente o limite de recarga e se viu sem meios para se defender. A partir daquele momento, porém, começou uma longa etapa de controle dos retrovisores para o heptacampeão.
Na primeira parte dessa segunda etapa, ele conseguiu manter um bom ritmo, permanecendo por muito tempo a menos de um segundo de Oscar Piastri, uma distância que lhe permitia aproveitar o modo de ultrapassagem para recuperar mais energia para usar nas arrancadas. Quando, porém, começou a perder contato com o australiano, a situação mudou: sem o vácuo e com menos possibilidades de recarga, ele se tornou inevitavelmente mais vulnerável.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Atrás dele, seu companheiro de equipe se aproximou, enquanto Hamilton reclamava pelo rádio de uma perda de potência em relação a Leclerc. Explicaram-lhe que, na verdade, o britânico era mais rápido nas curvas, e que a diferença nas retas dependia do fato de que o monegasco, tendo se aproximado a menos de um segundo, podia ativar o modo de ultrapassagem.
A cerca de dez voltas do final, Hamilton sofreu, em sequência, as ultrapassagens primeiro do companheiro de equipe e depois de Russell, basicamente sempre nos mesmos pontos na curva 1. Ao falar após a corrida, Hamilton destacou essa dificuldade nas retas.
“Fiz uma [primeira] etapa realmente boa na gestão dos pneus, mas depois não tive ritmo para me manter na briga. Nunca é divertido quando você está apenas tentando segurar o carro. E quando coloquei os pneus novos, mesmo assim não consegui acompanhar o ritmo. Em termos de potência, simplesmente não consegui ficar à frente dos outros. Estou confuso, preciso entender o porquê”.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
“Charles tinha mais potência do que eu hoje. Estamos no mesmo carro, então preciso entender o porquê. Ele fez um bom trabalho ao terminar em terceiro, mas sim, faltou-me potência em algum ponto, só não entendo por quê”, disse.
Não é segredo que a Ferrari fica aquém em potência pura em relação aos rivais, especialmente no aspecto térmico, o que tem maior peso na classificação, onde se busca o limite. Isso permite que a Mercedes desloque o ponto de redução de potência, alcançando também velocidades máximas mais altas.
A esperança é que, mais cedo ou mais tarde, cheguem cavalos para impulsionar as ambições da Ferrari. “Não sei o quanto se pode fazer em um mês, mas esperamos ter um motor novo até Miami. Depois veremos o que conseguiremos fazer, mas hoje nos faltou realmente muita potência”, finalizou.
Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
ANÁLISE F1: Mercedes está 'escondendo o jogo' no GP do Japão?
ANÁLISE F1: Por que a Ferrari não está usando asa 'Macarena' no GP do Japão
F1: Presidente da Ferrari aponta "responsabilidade e determinação para voltar mais forte" após 2025
F1: Para Alonso, 'magia' de Suzuka desapareceu com regulamento de 2026
F1: Leclerc não espera grande impacto da mudança da FIA na classificação do Japão
F1: Ferrari levará gestão de energia ao extremo no GP do Japão
Últimas notícias
FIA promete discutir segurança dos carros da F1 em abril
F1: "Foi tudo terrível; espero um motor novo em Miami", desabafa Hamilton após fim de corrida difícil no Japão
F1: Russell lamenta "má sorte" que o tirou da liderança do campeonato
Verstappen: “Todas as manhãs, eu me reanimo e tento me convencer novamente a continuar na F1"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários