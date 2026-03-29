O dia de Lewis Hamilton não terminou com um sorriso, prejudicado por alguns problemas na unidade de potência que, em sua opinião, o penalizaram principalmente na segunda parte do GP do Japão de Fórmula 1, quando tentou defender o pódio dos ataques de Charles Leclerc e George Russell, após ter se beneficiado do safety car.

Esse cenário o levou a definir sua corrida como quase terrível, justamente porque, em vez de poder olhar para frente, foi forçado a passar boa parte da segunda metade da corrida olhando pelos espelhos, inclusive devido ao duelo com Lando Norris, que lhe custou a quinta posição.

“Foi um fim de semana mediano para mim. Na corrida, tive dificuldades com a potência; por alguma razão, foi assim para mim. Tive que me defender o tempo todo. Todos os outros ao meu redor pareciam ter mais potência hoje, então preciso tentar entender. Se meu motor está fraco ou algo assim”, contou o britânico após a corrida.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“No geral, foi tudo bastante terrível. No final, eu estava em terceiro e comecei a perder posições e preciso entender onde estava perdendo toda essa potência. Tive realmente uma grande falta de potência, principalmente no segundo stint, mas, na verdade, [foi] durante a maior parte da corrida. Desde o início, não conseguia acompanhar o ritmo dos outros justamente por causa dessa falta de potência”, continuou.

Analisando os dados, na primeira parte da corrida não se observa uma diferença acentuada nas velocidades máximas: as variações dependiam principalmente de onde e como a energia era aproveitada e da velocidade em alguns trechos, como a curva Degner. No primeiro stint, Hamilton foi solicitado a gerenciar os pneus para prolongar a janela e aguardar uma oportunidade favorável.

Embora não apresentasse uma degradação particularmente elevada, também devido ao baixo graining observado durante todo o fim de semana, a ideia de preservar os pneus para prolongar a etapa representava, de qualquer forma, uma tática sensata. A escolha tornou-se ainda mais lógica no momento em que os rivais começaram a se marcar mutuamente quanto ao momento do pit stop, optando pelos pneus duros para se protegerem de um eventual undercut.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Como no passado, ultrapassar em Suzuka continua sendo complicado, a menos que haja uma diferença significativa de desempenho entre dois carros, e hoje o pelotão permaneceu compacto por longos trechos.

A estratégia de Hamilton deu frutos e, aproveitando o safety car devido ao acidente de Oliver Bearman, o piloto da Ferrari subiu até o quarto lugar. Na relargada, ele ultrapassou Russell, que havia atingido imediatamente o limite de recarga e se viu sem meios para se defender. A partir daquele momento, porém, começou uma longa etapa de controle dos retrovisores para o heptacampeão.

Na primeira parte dessa segunda etapa, ele conseguiu manter um bom ritmo, permanecendo por muito tempo a menos de um segundo de Oscar Piastri, uma distância que lhe permitia aproveitar o modo de ultrapassagem para recuperar mais energia para usar nas arrancadas. Quando, porém, começou a perder contato com o australiano, a situação mudou: sem o vácuo e com menos possibilidades de recarga, ele se tornou inevitavelmente mais vulnerável.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Atrás dele, seu companheiro de equipe se aproximou, enquanto Hamilton reclamava pelo rádio de uma perda de potência em relação a Leclerc. Explicaram-lhe que, na verdade, o britânico era mais rápido nas curvas, e que a diferença nas retas dependia do fato de que o monegasco, tendo se aproximado a menos de um segundo, podia ativar o modo de ultrapassagem.

A cerca de dez voltas do final, Hamilton sofreu, em sequência, as ultrapassagens primeiro do companheiro de equipe e depois de Russell, basicamente sempre nos mesmos pontos na curva 1. Ao falar após a corrida, Hamilton destacou essa dificuldade nas retas.

“Fiz uma [primeira] etapa realmente boa na gestão dos pneus, mas depois não tive ritmo para me manter na briga. Nunca é divertido quando você está apenas tentando segurar o carro. E quando coloquei os pneus novos, mesmo assim não consegui acompanhar o ritmo. Em termos de potência, simplesmente não consegui ficar à frente dos outros. Estou confuso, preciso entender o porquê”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

“Charles tinha mais potência do que eu hoje. Estamos no mesmo carro, então preciso entender o porquê. Ele fez um bom trabalho ao terminar em terceiro, mas sim, faltou-me potência em algum ponto, só não entendo por quê”, disse.

Não é segredo que a Ferrari fica aquém em potência pura em relação aos rivais, especialmente no aspecto térmico, o que tem maior peso na classificação, onde se busca o limite. Isso permite que a Mercedes desloque o ponto de redução de potência, alcançando também velocidades máximas mais altas.

A esperança é que, mais cedo ou mais tarde, cheguem cavalos para impulsionar as ambições da Ferrari. “Não sei o quanto se pode fazer em um mês, mas esperamos ter um motor novo até Miami. Depois veremos o que conseguiremos fazer, mas hoje nos faltou realmente muita potência”, finalizou.

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