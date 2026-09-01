F1 - "Foi uma das maiores surpresas": Wolff revela detalhes da evolução de Antonelli em 2026

Toto Wolff já passou por muitas coisas ao longo de sua longa carreira como chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, mas até mesmo ele ficou surpreso com a notável evolução de Kimi Antonelli em 2026.

Quando Wolff realizou sua coletiva anual com a imprensa holandesa em Zandvoort, há um ano, Antonelli estava passando por dificuldades que marcaram a parte europeia de sua temporada de estreia. O jovem italiano teve alguns momentos de brilhantismo em Miami e no Canadá, mas esses foram intercalados com etapas difíceis.

Na época, Wolff costumava resumir a situação da seguinte forma: “Às vezes há momentos brilhantes que nos deixam de boca aberta, e às vezes ficamos arrancando os cabelos. Mas tudo isso está de acordo com as expectativas".

A expectativa entre muitos no paddock era de que 2026 seguiria, em grande parte, o mesmo padrão. A realidade, no entanto, tem sido diferente. Antonelli aliou seu talento a um enorme salto de evolução em termos de consistência.

O jovem italiano subiu ao pódio em todos os GPs até agora, exceto em Barcelona e Silverstone, e mantém uma vantagem de 59 pontos na liderança do campeonato sobre seu companheiro de equipe, George Russell, e Lewis Hamilton, da Ferrari.

Quando o Motorsport.com perguntou a Wolff se a magnitude do progresso de Antonelli talvez fosse até mesmo uma das maiores surpresas que ele já vivenciou durante sua longa carreira, a resposta foi clara: “Com certeza”.

Dito isso, Wolff já havia sido avisado por nomes como Hamilton e Max Verstappen no ano passado de que isso estava por vir.

Kimi Antonelli lidera a classificação da F1 em 2026 Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Acho que os grandes sabem disso”, explicou Wolff. “Dizem que é preciso ser um para reconhecer outro. E acho que, quando você ouve o Lewis ou o Max no ano passado, eles já diziam que ele tem potencial".

“E foi isso que sentimos na equipe também, ao analisar seus resultados anteriores no kart e nas categorias de formação. No entanto, [ele] chegar depois do inverno [europeu, verão no Brasil] e simplesmente arrasar em praticamente todas as corridas é uma das grandes surpresas da minha carreira profissional no automobilismo".

De “lançado de paraquedas” a não ficar mais 'paralisado'

Wolff, no entanto, tem uma explicação para o rápido desenvolvimento de Antonelli e, segundo ele, essa explicação não deve ser buscada apenas nos aspectos técnicos.

Sim, pode ser que os carros de 2026 se adaptem melhor ao estilo de pilotagem de Antonelli do que os carros de efeito solo, mas, segundo Wolff, a explicação também pode ser encontrada no nível humano.

“Quando analiso isso e me pergunto quais são as razões pelas quais ele tinha uma reputação tão boa nas fórmulas juniores e no kart, acho que é sua capacidade de processamento. Acho que ele só precisava do inverno [europeu, verão no Brasil] para processar tudo isso. Por que foi bom? Por que foi ruim? O que preciso fazer?”

Toto Wolff ficou impressionado com seu jovem piloto Foto: Max Slovencik / Getty Images

Além disso, Wolff acredita que a estabilidade dentro da equipe também ajudou enormemente. Tudo está muito mais familiar do que no ano passado: “Então ele chegou a um ambiente que já conhecia. Ele sabia que o voo para Melbourne seria assim. Conhecia o hotel. Conhecia a estrutura. Ele chega à pista, e tudo está como no ano passado".

“E isso significa que tudo se resume a pilotar e se preparar, em vez de ficar paralisado, como em 2025, pensando: ‘O que está acontecendo?’. Mas sim, ainda é uma das surpresas muito agradáveis".

Exatamente pela mesma razão, Wolff também consegue explicar por que 2025 foi uma temporada de altos e baixos: uma combinação dos regulamentos técnicos e da inexperiência de um novato.

“O que aconteceu com Kimi no ano passado foi exatamente o que previmos”, acrescentou Wolff. “Você é lançado de paraquedas na F1. Ele tinha 18 anos e enfrentava um regulamento bastante maduro. A maioria dos pilotos já competia com esses carros há muito tempo, e Kimi não conhecia alguns dos circuitos".

“E então veio essa avalanche de solicitações da mídia e pressão. De repente, todos que faziam parte da sua trajetória sentiram que precisavam estar com você ou perto de você. As exigências eram enormes".

As dificuldades de Kimi Antonelli em 2025 foram “o que prevíamos”, disse o chefe da Mercedes Foto: Jayce Illman / Getty Images

O austríaco de 54 anos diz que recebeu muitas críticas por ter promovido Antonelli na F1 tão cedo – assim como Helmut Marko fez na Red Bull há 11 anos, após a estreia de Verstappen na F1 –, mas ambos viram algo especial que os fez dispostos a correr o risco.

“Todo mundo, sem exceção, me dizia que era muito cedo, que eu não deveria tê-lo colocado na Mercedes e que deveria ter optado por uma equipe menor".

“Spa foi provavelmente um dos piores momentos, mas, para mim, mantive-me firme ao lado dele porque senti que era exatamente o ano de que precisávamos”, disse Wolff. “Só estamos fazendo a avaliação após o segundo ano. E a maneira como ele começou com tudo este ano é uma surpresa para todos, e sim, para mim também".

Além de suas qualidades como piloto e do talento que demonstra na pista, Wolff sorriu e disse que o entusiasmo de Antonelli também está se espalhando por toda a equipe agora.

“Ele é autêntico, tem a mente muito aberta, não é nada político. Ele não tem nada desse tipo de atitude negativa. Para ele, o que importa é apenas o desempenho na pista. E ele fez com que todos os mecânicos ingleses se abraçassem agora, o que também é novidade para nós!”

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