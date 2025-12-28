Após um período de oito anos com a Honda que rendeu quatro Mundiais de Pilotos e dois de Construtores, a Red Bull está prestes a dar a partida em uma nova fase de sua trajetória na Fórmula 1: produzindo seus próprios motores com a Red Bull Powetrains, em parceria com a Ford, no retorno da marca americana à categoria.

Embora o diretor da Ford Performance, Mark Rushbrook, reconheça que o projeto tem - como disse Toto Wolff em Zandvoort - o "Monte Everest" para escalar, ele acredita que a preparação foi a melhor possível.

O processo e "algum nervosismo" antes do primeiro teste

"As coisas estão indo de acordo com o planejado e estamos onde precisamos estar, mas é claro que tudo se encaixa realmente quando o carro está na pista. Esse será um dia importante e uma semana importante. Só então veremos se todo o trabalho dos últimos três anos vale a pena", disse Rushbrook em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

O primeiro teste significativo será o teste de pré-temporada em Barcelona, que - também para a imprensa - ocorrerá totalmente a portas fechadas.

Perguntado se a Ford está nervosa para esse teste, Rushbrook continua: "Bem, sempre há algum nervosismo quando um novo carro ou motor vai para a pista pela primeira vez. Nossas ferramentas de computador são boas para projetar coisas, nossos laboratórios são bons para desenvolver e calibrar o hardware, mas você ainda não viu tudo até que ele realmente vá para a pista".

"Podemos simular muita coisa em nosso ambiente virtual, mas a questão continua sendo se veremos coisas no circuito que não pudemos ver nos laboratórios".

Rushbrook já havia explicado anteriormente que o desenvolvimento do motor 2026 foi feito passo a passo: tentar encontrar um pouco mais de potência, depois obter a confiabilidade no mesmo nível e, uma vez que isso tenha sido bem-sucedido, tentar novamente encontrar um pouco mais de potência.

Além disso, a potência e a confiabilidade ainda não são todas as facetas. Na verdade, na última fase, o foco também se concentrou em outro aspecto: dirigibilidade, a sensação que o piloto tem do motor ao volante e até que ponto ele é fácil de usar.

"É tudo uma questão de potência, desempenho, confiabilidade e, em seguida, dirigibilidade. Em termos de cronograma e metas que estabelecemos no início de nosso programa, nós os cumprimos. Nos últimos meses, o trabalho se concentrou principalmente na dirigibilidade e calibração", Rushbrook dá uma visão do processo na Red Bull Powertrains.

"Parte disso pode ser feito com modelos de computador, parte no laboratório e parte é feita com os motoristas no simulador. É aí que está o foco agora".

A Red Bull-Ford já elevou o nível o suficiente?

Quando se trata de potência pura, a principal questão para qualquer fornecedor de motores é se o padrão para as metas internas foi estabelecido em um nível suficientemente alto.

Afinal de contas, Rushbrook afirma que as metas internas foram atingidas, mas ninguém sabe onde a Ferrari, a Honda ou a Mercedes estabeleceram o padrão. Com isso em mente, surge naturalmente a pergunta sobre como exatamente a Red Bull-Ford definiu suas próprias metas.

"Basicamente, apenas com base nas regras, que todos têm que seguir. Com base nisso, você pode calcular o que é teoricamente possível e então isso forma sua meta final", explicou Rusbrook.

"Como resultado, acho que todos estavam buscando mais ou menos a mesma coisa. Todos os engenheiros provavelmente chegaram a estimativas semelhantes, já que todos estão lidando com as mesmas leis da física. Você analisa o que é teoricamente possível e, em seguida, o que importa é a eficiência com que você chega lá - também em termos de transferência de potência na prática".

O engenheiro-chefe da Red Bull, Paul Monaghan, deu a entender em Las Vegas que faria sentido para a Red Bull ficar um pouco atrás das fabricantes existentes na F1 com o motor de combustão interna, já que ele não mudou completamente em relação aos regulamentos anteriores.

"Seria mínimo, então, eu acho", responde Rushbrook. "Porque sim, outras fabricantes têm anos de experiência, mas com as regras para 2026, é um pouco diferente. E, é claro, também reunimos muitas pessoas experientes de diferentes programas. Portanto, mesmo que estejamos um pouco atrasados com o motor de combustão, acho que não será muito e podemos compensar isso em todas as outras áreas".

Não haverá repetição de 2014 na F1?

Além disso, com relação ao motor de combustão interna, a FIA criou uma rede de segurança, o chamado sistema ADUO. Após três períodos de seis corridas (1-6, 7-12, 13-18), a equalização será feita e refeita. As fabricantes que estiverem entre 2% e 4% abaixo do melhor ICE [motor de combustão interna] em termos de potência pura receberão um upgrade extra. As fabricantes com mais de 4% de atraso receberão duas oportunidades de atualização.

Isso deve evitar uma repetição de 2014 - quando o domínio da Mercedes foi garantido por anos - e é uma coisa boa para o esporte, de acordo com Rushbrook.

"Acho que a configuração atual é boa, sim. No final das contas, isso não é positivo para o esporte como um todo? Queremos que todos tenham a oportunidade de ser competitivos. Então, acrescentar algo assim aos regulamentos, acho que é bom para o esporte".

A FIA não quer ter nada a ver com o fato de os fãs chamarem o ADUO de uma espécie de Balanço de Performance [BoP em inglês, sigla que causa polêmica em campeonatos como o WEC], e Rushbrook compartilha essa opinião.

"Não, isso definitivamente não é um Balanço de Performance. Nós corremos em campeonatos diferentes e, para algumas classes, um BoP é apropriado, puramente se você observar que tipo de campeonato é esse. Nas corridas de endurance, todo mundo aparece com um carro e uma arquitetura tão diferentes que isso se encaixa lá. Mas esta [na F1] é uma batalha tecnológica baseada nos regulamentos".

A principal questão, é claro, é como a Red Bull-Ford pode sair na frente nessa "batalha tecnológica". Os pontos de interrogação permanecem até os dias de teste em Barcelona e talvez até mesmo até a abertura da temporada na Austrália, mas pelo menos Rushbrook está satisfeito com os preparativos em Milton Keynes.

Sim, Wolff estava certo em seu comentário sobre escalar o Monte Everest, mas, por enquanto, a marca americana está cautelosamente otimista.

"O que Toto diz é verdade, não é? É verdade no sentido de que, é claro, trata-se de uma start-up. Mas, como eu disse anteriormente, estamos trabalhando com uma combinação de pessoas de diferentes programas. Achamos que estamos em boa forma, mas é claro que veremos isso na prática".

