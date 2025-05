Nos bastidores, o trabalho já está em pleno andamento em todos os fabricantes de motores para 2026 da Fórmula 1, sendo que a Red Bull Powertrains e a Ford não são exceção. Mark Rushbrook, chefe da Ford Motorsports e da Ford Perfomance, já revelou que a maioria das metas internas está sendo cumprida, embora ele tenha dito que é impossível atingir todos os marcos imediatamente. Além disso, ele reconheceu que é particularmente difícil avaliar a concorrência, embora tenha compartilhado a opinião de Christian Horner de que a Mercedes parece confiante.

Uma variável tão importante quanto a concorrência é o futuro de Max Verstappen. Embora o holandês tenha um contrato com a Red Bull Racing que vai até o final de 2028, isso não impede que seu futuro seja um grande tema de conversa no paddock. Afinal de contas, o tetracampeão mundial foi ligado à Mercedes em várias ocasiões e também à Aston Martin, onde Adrian Newey está agora empregado e a Honda entra no próximo ano como fornecedora de motores.

"Max é um grande campeão, não assinamos por um piloto específico"

À primeira vista, Verstappen é uma figura importante para a Red Bull e, portanto, para a Ford, mas Rushbrook deixa claro que o compromisso da gigante norte-americana com o projeto de F1 não depende de uma única pessoa - e, portanto, não de Verstappen.

"Em todos os lugares em que corremos - em todos os campeonatos - queremos fazer isso com a melhor equipe, com os melhores pilotos e com as melhores pessoas. Mas será que assinamos o contrato por causa de uma pessoa em particular? Não, porque esse é um acordo de longo prazo e sabemos que, em termos de pessoas, as coisas podem mudar. Sabíamos disso com Christian Horner, sabíamos disso com Adrian Newey e sabíamos disso com os pilotos. E alguns deles mudaram antes mesmo de entrarmos na pista", Rushbrook está se referindo a Newey e, talvez, também a Sergio Pérez - que ainda estava lá no momento da assinatura.

"Queremos que Max permaneça na Red Bull e na Ford em 2026 e nos anos seguintes? É claro que queremos. Ele é um campeão e eleva toda a equipe ao próximo nível. Mas será que vamos nos afastar se Max deixar a equipe? Não. Estamos comprometidos", disse Rushbrook ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva.

Perguntado se Rushbrook tem algum medo de que Verstappen saia, ele respondeu com uma risada: "Você gosta muito de usar a palavra medo, não é? Eu não chamaria isso de medo. Obviamente, queremos fazer os movimentos certos com a Red Bull Racing e a Red Bull Powertrains-Ford para que possamos continuar vencendo corridas. Você toma medidas para manter um piloto como Max? Você toma essas medidas de qualquer maneira, porque quer vencer, mas também fica atento? É claro que sim, portanto, nesse aspecto, a resposta é sim [que gostaríamos de mantê-lo]."

A última resposta, é claro, é porque Rushbrook conhece as qualidades de Verstappen como tetracampeão mundial e como ele é importante para a competitividade de toda a equipe, tanto no campeonato de pilotos quanto no de construtores. "Ele é campeão por um motivo. Obviamente, é um grande talento, mas também quer que todas as partes da equipe e do programa tenham o melhor desempenho possível."

A forma atual da Red Bull é motivo de preocupação?

O quadro geral é que Rushbrook declarou em conversa com este site no ano passado que a Ford quer fazer parcerias com as melhores equipes em todos os campeonatos. No início do ano passado, a Red Bull ainda era a principal força da F1, mas agora não é mais o caso - pelo menos em termos do melhor carro.

"Sabemos que em todas as formas de automobilismo, e certamente na Fórmula 1, há equipes que vencem, vencem e vencem novamente. Mas, às vezes, também há períodos em que você não vence por um tempo. Gostaríamos que a Red Bull ganhasse corridas no final do ano passado e deste ano? Claro que sim, mas sabemos que a equipe ainda tem ótimas pessoas capazes de vencer de forma consistente."

O nome de Newey já foi mencionado a esse respeito. Ele não está mais na equipe, fazendo com que 2026 seja a primeira grande reviravolta técnica na história da Red Bull Racing a ser enfrentada sem Newey. No entanto, Rushbrook deixa claro que tem confiança na equipe técnica que ainda está lá. "O sentimento ainda é o mesmo. Há algumas semanas, nós mesmos estivemos em Milton Keynes e conversamos com Pierre Waché e todo o pessoal técnico. Acreditamos totalmente na equipe que está lá e achamos que eles têm todo o potencial para vencer corridas."

