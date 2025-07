A notícia de que a Red Bull Racing está se separando de Christian Horner após 20 anos foi um choque para muitos no mundo da Fórmula 1. Se não pela notícia em si, pelo menos no momento em que foi dada, no meio da temporada e as implicações, logicamente, vão além deste ano. Nos bastidores, o trabalho no carro de 2026 está em pleno andamento e, para a Red Bull, ele é duplo. Além de um chassi e um pacote aerodinâmico baseados em regulamentos completamente novos, a Red Bull também enfrenta o desafio de construir o próprio motor pela primeira vez em sua história, que será feito com a Red Bull Powertrains em parceria com a Ford.

As conversas iniciais que levaram a esse acordo foram feitas entre Horner e Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance. O próprio Rushbrook entrou em contato com Horner quando as negociações da Red Bull com a Porsche fracassaram, após o que o acordo foi rapidamente firmado com a The Blue Oval. Isso indica que Horner desempenhou um papel crucial nas negociações e na concretização do acordo, embora isso não signifique que a demissão terá consequências para o projeto do motor.

De fato, quando questionada pelo Motorsport.com, a Ford informou que o trabalho continuará sem interrupção e que a saída de Horner não altera o compromisso da marca norte-americana com a F1 e a Red Bull. "A Ford gostaria de agradecer a Christian Horner por sua colaboração e dedicação ao programa Red Bull Ford Powertrains. Continuamos focados em nosso desenvolvimento conjunto do motor Red Bull Ford para 2026 e em nosso relacionamento mais amplo com a Red Bull. Ainda estamos muito ansiosos para nosso retorno ao grid da Fórmula 1 em 2026", anunciou o grupo. Rushbrook revelou anteriormente, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, que a saída de um indivíduo da Red Bull não mudaria o compromisso. Isso foi verdade para Max Verstappen, mas também no caso de Horner.

O motor da Red Bull Powertrains-Ford continua sendo uma variável fundamental para a competitividade da Red Bull em 2026. Rushbrook revelou a este site que "a maioria dos marcos" será alcançada nos bastidores, embora ele tenha dito que é impossível alcançar todos esses marcos de uma só vez como um novato. Verstappen, após uma pergunta deste site, divulgou que, em sua opinião, o pico de potência do motor de combustão interna estará bem próximo em 2026, mas que a bateria é o grande ponto de interrogação: "E ninguém sabe disso", concluiu o tetracampeão mundial.

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!