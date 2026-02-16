Em linha com o recente crescimento da Fórmula 1, o interesse comercial na categoria aumentou substancialmente. Isso é especialmente verdadeiro nos Estados Unidos, em parte devido ao sucesso da série da Netflix Drive to Survive e à adição de corridas em Miami e Las Vegas.

Isso se reflete não apenas no interesse dos fãs, mas também no grid em si. A marca Cadillac, da General Motors, entrou como a 11ª equipe para a temporada 2026, com o chefe da equipe Graeme Lowdon dizendo no Bahrein que o time tem “uma boa base para construir”.

A equipe se apresenta como o único projeto verdadeiramente americano na F1 – uma afirmação que não agrada a todos os concorrentes.

A Ford, por exemplo, destacou que possui uma rica história no auge do automobilismo. A marca está ativa na F1 em várias capacidades desde 1967 e esteve envolvida em 176 vitórias em GPs como fornecedora de motores – principalmente sob o nome Ford Cosworth.

Através da Stewart e Jaguar, a empresa também teve suas próprias equipes, embora essas duas tenham competido oficialmente sob licença britânica – apesar de serem de propriedade e financiadas pela Ford Motor Company.

A Cadillac compete sob licença americana – um caminho anteriormente seguido, entre outros, pela All American Racers (Eagle), Shadow, Penske e Haas.

Dan Towriss, CEO da equipe de F1 da Cadillac, disse antes da temporada que, em sua opinião, os projetos da Ford e da GM não são comparáveis: “Nem chega perto". Ele argumentou que o projeto Cadillac tem um maior “elemento de orgulho nacional”, embora a Ford agora conteste firmemente essa afirmação.

A Ford afirma que a identidade americana da Cadillac é um tanto diluída pela base em Silverstone, bem como pela liderança e pilotos não americanos. “O carro é construído em Silverstone; eles têm um diretor de equipe britânico e pilotos mexicano [Sergio Pérez] e finlandês [Valtteri Bottas]. Isso é tão americano quanto fish and chips [prato típico britânico] ou macarrão carbonara”, respondeu uma fonte do paddock.

Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Mais do que apenas um exercício de marketing

Além disso, as observações da Cadillac não refletem a extensão do compromisso da Ford com a F1, disse o diretor da Ford Racing, Mark Rushbrook, ao Motorsport.com: “A Ford Racing tem um legado de 125 anos na história do automobilismo como a equipe de corrida da América. Corrermos em mais categorias e em mais superfícies do que qualquer fabricante americano".

“Também temos uma história renomada na F1 como o fabricante de motores americano mais bem-sucedido, além de já termos tido nossa própria equipe de F1. Junto com a Haas, temos orgulho de representar a América, nossos fãs, concessionárias, fornecedores e funcionários".

É notável que a Haas seja mencionada, enquanto a Cadillac é omitida. Isso decorre em parte da Cadillac descrever a parceria da Ford com a Red Bull como um “exercício de marketing”, sugerindo que se resume a pouco mais do que um adesivo no RB22.

Esse comentário não foi bem recebido em Dearborn, Michigan, sede da Ford. Embora a Ford enfatize que a Red Bull merece todo o crédito pelo projeto do motor, que impressionou os rivais no Bahrein, Rushbrook afirma que a Ford contribuiu mais nos bastidores do que está sendo sugerido.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“O foco inicial e o acordo eram principalmente do lado da eletrificação. O que não esperávamos, e que inicialmente não era prioridade para nós, era o motor a combustão. Isso mudou durante o programa, especialmente porque nosso plano de ciclo de carros de estrada mudou.

“Em termos do número de componentes que conseguimos fabricar em nossa instalação avançada de manufatura e com nossas máquinas de impressão 3D, tornou-se mais do que apenas o lado elétrico. Muitas das peças que estão sendo feitas em Dearborn agora são do lado do motor a combustão da unidade de potência.”

Uma “rivalidade saudável” entre gigantes americanos é boa para os fãs da F1

O presidente executivo da Ford, Bill Ford, já havia respondido às sugestões da Cadillac ao The Athletic. “Nada poderia estar mais longe da verdade, em termos de nossa parceria com a Red Bull ser um esforço de marketing”, disse.

“Eu diria, na verdade, que o contrário é verdadeiro. Eles estão usando um motor Ferrari. Eles não estão usando um motor Cadillac. Não sei se eles têm algum funcionário da GM na equipe de corrida. Se algo parece um esforço de marketing, esse é".

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

O chefe de equipe da Cadillac, Graeme Lowdon, disse no mês passado durante o Autosport Business Exchange que essa rivalidade entre os dois fabricantes é, na verdade, boa para a F1 e seus fãs.

“Há uma rivalidade saudável entre a GM e a Ford há muitos e muitos anos,” comentou Lowdon. “Eles até fizeram um filme de Hollywood sobre isso. Então, é real e está aí".

“Tenho certeza de que essa rivalidade vai continuar. Vimos muitas vezes na Fórmula 1 que os fãs gostam de ver alguma rivalidade, desde que não vá longe demais, obviamente. Então, acho que é apenas mais uma camada de interesse na F1".

Ford e GM competiram entre si em diversas categorias de automobilismo, desde NASCAR até as 24 Horas de Le Mans. No entanto, 2026 marcará a primeira temporada em que ambos os gigantes automotivos americanos se enfrentarão na F1.

