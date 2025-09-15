F1: Ford revela por que Verstappen é "um dos pilares mais importantes" do programa de motores
CEO da marca americana explicou como tetracampeão é essencial para parceria na Red Bull Powertrains
O CEO da Ford, Jim Farley ganhou muito respeito por Max Verstappen este ano e explicou como o tetracampeão da Fórmula 1 desempenhará um papel importante no sucesso do projeto de motor da Red Bull em parceria com a fabricante americana.
Max Verstappen confirmou que continuará a pilotar na Red Bull em 2026. Essa confirmação acabou com a incerteza sobre seu futuro na equipe, em meio a rumores de uma mudança para a Mercedes. O holandês de 27 anos tem contrato com a equipe até 2028 e, na Ford, eles estão felizes por ele também permanecer na Red Bull por enquanto.
A partir de 2026, a equipe austríaca trocará as unidades de potência Honda pelos motores próprios da Red Bull Powertrains, em parceria com a Ford. O CEO da fabricante norte-americana, Jim Farley, vê Verstappen como uma peça-chave nesse projeto.
"Acho que esse é um dos principais pilares para o sucesso do motor", disse o CEO da Ford, Jim Farley, à Sky Sports News. "Em conversas com Max, nós da Ford ganhamos um enorme respeito por ele ao acompanhá-lo este ano. A maneira como ele traz estabilidade sem drama, em um ambiente em que todos nós estamos apenas tentando fazer nosso trabalho".
Posso realmente ver isso em seus olhos hoje, em comparação com o ano passado. Essa é uma das melhores coisas sobre Laurent [Mekies, chefe da equipe] e sua equipe. Todos eles têm um compromisso profundo uns com os outros".
Mekies está no comando da Red Bull desde o GP da Bélgica, após um período de 20 anos em que apenas Christian Horner comandou a equipe. Portanto, embora o francês ainda seja relativamente novo na equipe, ele já pode ver até onde Verstappen vai para garantir que ele tenha um carro competitivo em 2026.
"Max está fazendo muito mais do que apenas pedir os números", afirma Mekies. "Você ficaria surpreso. Max está fornecendo uma enorme quantidade de informações para o projeto, mesmo fora do carro. Ele não se limita a perguntar sobre números".
"Ele testa o carro nos simuladores, trabalha com engenheiros de ambos os lados do projeto para entender como desenvolvemos esses carros de 2026 - onde estamos tentando encontrar potência? Onde estamos buscando mais downforce? É assim que ele é fundamental para este projeto", concluiu.
