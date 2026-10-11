F1: Frustrado após "fim de semana horrível", Bortoleto detalha problema que o tirou do GP de Singapura

Gabriel Bortoleto não escondeu a frustração após um fim de semana "simplesmente horrível" na Fórmula 1 no GP de Singapura. O brasileiro foi 'vítima de um engavetamento' na sprint e precisou abandonar a corrida principal neste domingo, destacando a surpresa com o problema na caixa de câmbio que o tirou da competição.

Saindo da 14ª colocação, o brasileiro não largou bem, perdendo três posições ainda na primeira volta. Segundo ele, "de dentro do carro, não pareceu tão ruim", mas reconheceu que "o desempenho deles [rivais] nas largadas tem sido um pouco melhor do que o meu".

"Eu estava atrás do Alex e estava tentando ultrapassá-lo, mas, claramente, o problema que tive acabou com a minha corrida antes da hora", continuou, em referência a falha da caixa de câmbio que o obrigou a parar o carro na saída do pitlane.

"Simplesmente aconteceu na saída da curva. Eu passei para uma marcha mais alta e as coisas não funcionaram como deveriam", explicou.

Questionado se esse foi o fim de semana mais frustrante do ano o brasileiro prontamente confirmou "sem dúvida que sim", ressaltando ter tido "muita sorte e coisas dando certo" até agora.

"Mesmo sabendo que, nas corridas, às vezes temos dificuldades nas largadas, ainda assim os resultados vinham sendo positivos, até nos fins de semana ruins. Mas este foi simplesmente horrível. Tivemos muitos problemas, muitas coisas acontecendo. Não terminar a corrida sprint porque fui atingido por outro piloto e, agora, ter esse problema… não é nada bom", disse.

"Mas se você tiver um ou dois fins de semana assim ao longo de um ano... essas coisas podem acontecer. Fico feliz que isso tenha acontecido agora, no fim da temporada. Espero que possamos fazer boas corridas daqui até o final do ano e terminar de uma forma feliz", continuou.

Bortoleto ainda foi questionado se espera que uma das próximas pistas vá se adaptar melhor ao carro, mas buscou não fazer previsões, pois acredita ter "errado nisso na maioria das vezes. Não sei se estou dando azar ou o que está acontecendo, só espero que seja melhor daqui para frente".

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