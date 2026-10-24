Charles Leclerc vai largar do quarto lugar no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. O monegasco, que liderou as sessões de treinos e boa parte da classificação, tentou achar respostas para justificar a queda de performance entre o Q2 e Q3 destacando a dificuldade com os pneus e a falta de equilíbrio do carro como fatores cruciais.

O fim de semana em COTA (Circuito das Américas) começou bem favorável para a Ferrari, principalmente para o monegasco, que liderou as sessões de treinos. Na duas primeiras partes do quali, conseguiu colocar diferenças consideráveis para os adversários, mas na primeira tentativa do Q3, Kimi Antonelli fez o melhor tempo e ficou com a pole.

Falando após a sessão, Charles destacou o principal motivo que levou a queda de desempenho entre uma parte e outra da classificação.

"É muito decepcionante. Já tivemos outros fins de semana em que fomos fortes nos treinos livres, mas, ao chegar na classificação, fica muito claro que os outros têm um desempenho bem superior nas retas e é muito difícil para nós acompanharmos isso."

"Sinto que, hoje, tínhamos potencial e isso inclui o comportamento dos pneus. No Q3, infelizmente, eles não estavam na condição ideal. A temperatura estava um ou dois graus mais baixa, o que fez uma diferença enorme. Tive muita dificuldade na volta de saída dos boxes, o carro já estava deslizando bastante, o que complicou a sequência".

O monegasco ainda deu mais detalhes do problema que vem acompanhando a Ferrari ao lonfo de todo ano.

"Assim que você entra no Q3 e tenta forçar para ganhar aqueles centésimo ou dois extras em cada curva, é ai que os problemas do carros - as questões de equilíbrio que estamos enfretando - acabam ficando um pouco mais evidentes. Para nós, é uma situação extremamente delicada, se passarmos um pouquinho do limite, acabamos perdendo bastante tempo de volta".

"É difícil afirmar com certeza, mas, de modo geral, sinto que com frequência chegamos ao Q3 e o resultado fica abaixo do esperado. Quando planejamos ganhar um décimo e meio no Q3, às vezes temos dificuldade para conseguir isso, portanto, é mais uma suposição que uma certeza".

Por fim, acredita que a situação na corrida será diferente da classificação por terem um ritmo melhor do que uma performance em volta lançada.

"Amanhã deve ser um pouco melhor para nós, pelos menos não teremos os mesmo problemas que enfretamos hoje.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!