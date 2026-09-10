Charles Leclerc admitiu que foi “longe demais” ao disputar com Lewis Hamilton na primeira chicane do GP da Itália de Fórmula 1 e disse que, desde então, ele e o heptacampeão fizeram as pazes em relação ao incidente.

Leclerc e Hamilton estavam lado a lado na Variante del Rettifilo, mas o monegasco tentou seguir a linha de corrida padrão na saída da curva 2 — o que fez com que Hamilton fosse empurrado para a brita na parte externa da pista.

Logo após seu próprio acidente na segunda volta na Parabolica, Leclerc afirmou que “fomos longe demais” na disputa na primeira curva. Hamilton discordou veementemente, afirmando que “não havia nenhum ‘nós’ nisso” e criticou a comunicação e a execução das corridas pela Ferrari.

Depois de analisar o incidente com o chefe de equipe Fred Vasseur e com o próprio Hamilton, Leclerc pareceu aceitar a responsabilidade pelo ocorrido e quis garantir que isso não tivesse afetado seu relacionamento com o companheiro de equipe.

“Referindo-me às regras de conduta, acho que está bem claro que nunca queremos ver um carro da mesma equipe na grama. Depois de analisarmos o que aconteceu, conversamos com o Lewis. Obviamente, sei que exagerei na curva 2 e disse isso ao Lewis, e acho que está bem claro o que devemos fazer ou evitar daqui para frente".

“Mas não vou entrar em muitos detalhes sobre o que conversamos. A única coisa que posso dizer é que isso definitivamente não afetou o bom relacionamento que temos e não afetará nada daqui para frente. E isso é o mais importante para mim, na verdade".

“É claro que sei que pilotamos pela Ferrari e, se há uma corrida em que você não quer que isso aconteça, é em Monza; e quando essas coisas acontecem na nossa corrida em casa, isso causa um grande alvoroço lá fora".

“No entanto, olhando para a corrida de fora, também houve algum atrito entre outros companheiros de equipe, e a única coisa sobre a qual se falou foi sobre Lewis e eu, o que não acho que seja muito justo".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

“Mas isso não significa que fizemos tudo perfeitamente. Eu não agi da maneira correta na curva 2 e fui muito claro com o Lewis logo em seguida, depois de analisar as imagens".

“Acho que o mais importante é que esclarecemos a situação, conversamos, eu disse ao Lewis como me senti, o Lewis me disse o que sentiu e acho que concordamos plenamente com os pontos de vista de ambos, em retrospecto, quando conversamos sem as emoções da corrida".

“Acontece. Tenho certeza de que não será a última vez que isso ocorrerá, porque é o tipo de coisa que acontece nas corridas — especialmente quando largamos tão próximos um do outro com tanta frequência. Mas não é uma situação em que queiramos nos encontrar novamente, e isso está muito claro tanto para o Lewis quanto para mim".

Questionado pelo Motorsport.com se achava que o incidente havia sido exagerado, especialmente depois de explicar sua observação de que havia “atritos entre outros companheiros de equipe” (presumivelmente, referindo-se à diferença nos pit stops da Mercedes e à acirrada disputa na pista entre os carros da Mercedes ) em Monza, ele concordou que as “proporções” que o incidente assumiu foram exageradas.

Dito isso, Leclerc fez questão de não minimizar o incidente, afirmando que “não era aceitável” acabar vendo seu companheiro de equipe na brita durante a corrida.

“Mais uma vez, preciso ter cuidado com isso, porque certamente não se trata de minimizar a forma como tudo isso se desenrolou. E, como eu disse, não é aceitável ver o Lewis indo parar na brita".

“Mas, com certeza, a repercussão, na verdade, é muito maior do nosso lado em comparação com as outras duas equipes que tiveram alguns... Quero dizer, não acompanhei a corrida inteira, mas nas outras duas equipes que vi disputando as primeiras posições, não houve tanto alvoroço em torno disso".

“Então, com certeza, a repercussão quando você pilota pela Ferrari é muito maior, especialmente se estivermos em Monza. Mas isso não significa minimizar o que aconteceu e, sim, não é algo que deva se repetir".

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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