F1: Futuro de Colapinto na Alpine já estaria decidido, revela site
Argentino entrou no lugar de Doohan, mas também não teve nenhum resultado positivo após oito corridas
Franco Colapinto foi colocado no assento de Jack Doohan depois de seis corridas do australiano na Alpine na Fórmula 1. O argentino recebeu a oportunidade para se provar, mas, desde então, também não conseguiu nenhum resultado impressionante ou surpreendente.
O piloto não conseguiu deixar sua marca na categoria, está cometendo diversos erros e seus melhores resultados foram em Mônaco e no Canadá, quando ele terminou em 13°.
Como resultado, há semanas especula-se que o jovem, que entrou em cena no ano passado com a Williams, poderia estar fora de campo novamente em um futuro próximo, já que seu desempenho atual não está à altura das expectativas. Sua situação não foi ajudada pelo fato de ele ter batido o carro no teste da Pirelli na Hungria na quarta-feira, privando o fabricante de pneus de dados valiosos.
Recentemente, também se falou muito sobre quem poderia substituí-lo, com os nomes de Paul Aron e Valtteri Bottas sendo mencionados várias vezes. A experiência do finlandês poderia dar à equipe, que está efetivamente correndo como uma equipe de pista única com Pierre Gasly nesta temporada, um bom apoio.
Acrescente a isso o temperamento de Flavio Briatore e, em muitos aspectos, sua atitude implacável, e não é de se admirar que muitos acreditem que os dias de Colapinto estão contados. Ou será que estão? As fontes do PlanetF1 informaram que os rumores sobre Bottas não têm base real, e Colapinto pode manter seu lugar na equipe na segunda metade da temporada sem medo de ser mandado embora prematuramente.
Foi apurado que o jovem está recebendo toda a ajuda e apoio que precisa para conseguir mostrar seu talento e a equipe só avaliará as opções para 2026. Se o piloto de 22 anos começar a encontrar sua forma, ele pode até ter a chance de começar a próxima temporada na Alpine.
Mas se ele continuar a não mostrar sinais de melhora, há uma chance real de que ele não continue pilotando o carro nas últimas corridas do ano. Nesse caso, Aron seria o substituto mais lógico, pois tem experiência com os carros atuais, tendo dirigido recentemente duas sessões de treinos livres para a Sauber.
O segredo para Colapinto agora é descansar durante as férias de verão e depois voltar com vigor renovado, tentando se aproximar de Gasly e, ao mesmo tempo, marcar alguns pontos.
A Pirelli confirmou recentemente que não foram seus pneus, que estão programados para 2026, os culpados pelo acidente de Colapinto.
