Fórmula 1

F1: Futuro de Colapinto na Alpine já estaria decidido, revela site

Argentino entrou no lugar de Doohan, mas também não teve nenhum resultado positivo após oito corridas

Egri Dávid
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto foi colocado no assento de Jack Doohan depois de seis corridas do australiano na Alpine na Fórmula 1. O argentino recebeu a oportunidade para se provar, mas, desde então, também não conseguiu nenhum resultado impressionante ou surpreendente.

O piloto não conseguiu deixar sua marca na categoria, está cometendo diversos erros e seus melhores resultados foram em Mônaco e no Canadá, quando ele terminou em 13°.

Como resultado, há semanas especula-se que o jovem, que entrou em cena no ano passado com a Williams, poderia estar fora de campo novamente em um futuro próximo, já que seu desempenho atual não está à altura das expectativas. Sua situação não foi ajudada pelo fato de ele ter batido o carro no teste da Pirelli na Hungria na quarta-feira, privando o fabricante de pneus de dados valiosos.

Recentemente, também se falou muito sobre quem poderia substituí-lo, com os nomes de Paul Aron e Valtteri Bottas sendo mencionados várias vezes. A experiência do finlandês poderia dar à equipe, que está efetivamente correndo como uma equipe de pista única com Pierre Gasly nesta temporada, um bom apoio.

Acrescente a isso o temperamento de Flavio Briatore e, em muitos aspectos, sua atitude implacável, e não é de se admirar que muitos acreditem que os dias de Colapinto estão contados. Ou será que estão? As fontes do PlanetF1 informaram que os rumores sobre Bottas não têm base real, e Colapinto pode manter seu lugar na equipe na segunda metade da temporada sem medo de ser mandado embora prematuramente.

Foi apurado que o jovem está recebendo toda a ajuda e apoio que precisa para conseguir mostrar seu talento e a equipe só avaliará as opções para 2026. Se o piloto de 22 anos começar a encontrar sua forma, ele pode até ter a chance de começar a próxima temporada na Alpine.

Mas se ele continuar a não mostrar sinais de melhora, há uma chance real de que ele não continue pilotando o carro nas últimas corridas do ano. Nesse caso, Aron seria o substituto mais lógico, pois tem experiência com os carros atuais, tendo dirigido recentemente duas sessões de treinos livres para a Sauber.

O segredo para Colapinto agora é descansar durante as férias de verão e depois voltar com vigor renovado, tentando se aproximar de Gasly e, ao mesmo tempo, marcar alguns pontos.

A Pirelli confirmou recentemente que não foram seus pneus, que estão programados para 2026, os culpados pelo acidente de Colapinto.

Egri Dávid
Filtros