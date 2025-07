A formação de pilotos das equipes da Red Bull para 2026 ainda é incerta, com rumores de saída de Max Verstappen e uma possível 'dança das cadeiras' entre Yuki Tsunoda, Isack Hadjar e Liam Lawson. No entanto, o neozelandês, que começou a temporada de 2025 na equipe austríaca, mas que foi rebaixado para a Racing Bulls depois do GP da China, parece ter seu futuro na Fórmula 1 já decidido, segundo a imprensa da Nova Zelândia.

De acordo com o jornal New Zealand Herald, é provável que o piloto de 23 anos permaneça na Racing Bulls como piloto principal - função que já ocupa ao lado do novato companheiro de equipe Isack Hadjar.

É claro que um retorno à equipe principal ainda não está fora de questão. Por enquanto, no entanto, a gerência da Red Bull decidiu, de acordo com o New Zealand Herald, manter pelo menos um piloto com experiência na Racing Bulls até 2026, quando as novas regras da F1 entrarão em vigor.

Essas mudanças podem alterar fundamentalmente a hierarquia da F1, portanto, é vital que a equipe crie estabilidade. O histórico e a experiência de Lawson podem fornecer uma boa base em meio às mudanças nas regras, e o piloto também pode desempenhar um papel fundamental na visão da Red Bull para o futuro.

É provável que uma decisão final seja tomada nos próximos meses, quando as equipes finalizarem suas escalações de pilotos para 2026, acrescenta o jornal.

