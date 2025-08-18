O consultor da Red Bull, Helmut Marko, deu uma atualização sobre o contrato de Yuki Tsunoda com a equipe de Milton Keynes, afirmando que o futuro do japonês para 2026 segue em aberto até o fim da pausa de meio de temporada da Fórmula 1.

O piloto japonês juntou-se à Red Bull antes de seu grande prêmio em casa, em Suzuka, depois que o novato Liam Lawson não conseguiu impressionar a equipe nos dois primeiros finais de semana de corrida de 2025. Desde sua chegada, Tsunoda conquistou pontos em apenas três GPs e atualmente está em uma infeliz sequência de não marcar nenhum ponto nos últimos sete grandes prêmios.

Com Max Verstappen confirmado para uma vaga em 2026, a questão do seu futuro companheiro de equipe continua sem resposta. Marko explicou à F1-Insider que "tudo está em aberto".

"Tradicionalmente, fazemos nossas avaliações de pilotos após as férias de verão [pausa de meio de ano] e, em seguida, será decidido como será a formação de pilotos para o próximo ano, talvez em parte até mais tarde", explicou. "No momento, tudo está em aberto... Estamos avaliando os desempenhos. Nenhuma decisão foi tomada de qualquer maneira".

A Red Bull tem lutado para encontrar um companheiro de equipe para o tetracampeão nos últimos 18 meses que seja capaz de extrair um nível semelhante de desempenho do carro. Mas, embora Tsunoda não tenha conseguido marcar pontos para provar isso, ele sente que viu uma melhora desde que entrou para a equipe.

"Posso dizer com confiança que estou progredindo a cada corrida", disse Tsunoda ao F1.com durante o fim de semana do GP da Bélgica. "Não é o resultado que eu quero - ou que estou esperando".

"Mas, ao mesmo tempo, não estou fazendo nada de errado. Há algumas coisas que eu poderia fazer melhor, mas isso faz parte do aprendizado. Só tenho que continuar fazendo o que estou fazendo. Estou aprendendo corrida a corrida - muito com Max. Estou apenas somando o desempenho com o desempenho que tenho em cada corrida. Estou em boa forma".

"Eu só tenho que juntar tudo com um pouco mais de precisão e também a confiança de que preciso progredir, o que está chegando lá, mas é a Fórmula 1. Não é uma coisa fácil de fazer".

Tsunoda reencontrou seu ex-chefe de equipe da Racing Bulls, Laurent Mekies, quando ele substituiu Christian Horner como CEO da Red Bull e chefe de equipe. Marko observou o estilo de gerenciamento de Mekies como positivo para Tsunoda.

"Em um nível puramente pessoal, ele é alguém focado no assunto em questão", disse Marko sobre Mekies. "Isso significa que o sucesso e a liderança da equipe são suas prioridades. Ele se mantém com os dois pés no chão. Isso também ficou evidente nas conversas com os pilotos, que desta vez se concentraram mais nos detalhes técnicos".

"E, especialmente com Yuki Tsunoda, foi possível ver - na corrida, ou pelo menos na classificação - que um passo à frente foi dado. Há uma atmosfera diferente. É um estilo diferente. E isso é o que a Red Bull basicamente sempre quis".

