Charles Leclerc e Lewis Hamilton protagonizaram mais uma polêmica no GP da Itália no último fim de semana enquanto disputavam posições logo na primeira volta da corrida de Fórmula 1. A tensão entre os pilotos não passou despercebida para o alto escalão da Ferrari e agora o futuro de Fred Vasseur como chefe de equipe começa a ser questionado.

Ainda na primeira curva de Monza, Leclerc tentou dar um mergulho para cima de Hamilton e ganhar posições, mas os dois carros da Ferrari acabaram protagonizando um pequeno toque - que não causou danos físicos aos monopostos.

Depois da corrida, o monegasco negou qualquer tipo de tensão entre ele e o heptacampeão, defendendo sua manobra como um incidente de corrida. Já Hamilton seguiu um caminho diferente e disparou:

"Entrei na equipe e tentei respeitar o espaço de todos - e definitivamente não colocar a equipe em risco. Você precisa falar com o Fred sobre o outro lado da moeda".

O "outro lado da moeda" a que Lewis se refere é Charles, uma vez que as situações que colocam a vitória ou o pódio da equipe em risco vêm acontecendo desde a primeira etapa do calendário.

Depois de 2025, talvez Leclerc acreditasse que tinha o controle da situação contra Hamilton, mas a situação claramente mudou desde que o heptacampeão passou a ficar mais confortável com o SF-26.

É nesse cenário que o futuro de Fred Vasseur como chefe de equipe teria começado a ser questionado pelo alto escalão da Ferrari, segundo informações do The Race.

O incidente entre os dois pilotos agravou a situação e a vitória de Andrea Kimi Antonelli na Itália, entregando o que a Ferrari esperava entregar, não ajudou. O que resta saber é como Vasseur irá se comportar nos próximos finais de semana e se a equipe precisará ser mais enfática com Hamilton e Leclerc.

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