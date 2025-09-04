Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Galvão Bueno 'se abre' sobre Senna, saída da Globo e mais; assista

Narrador esteve na emissora carioca por 43 anos e narrou os três campeonatos do piloto brasileiro, mas revelou que saída do canal de TV teve "desaforo"

Redação Motorsport.com
Editado:

Narrador da Fórmula 1 por mais de três décadas, Galvão Bueno se despediu da Rede Globo em 2022. Em nova entrevista a Folha de S. Paulo, o narrador deu detalhes de sua despedida da emissora, revelando que ficou incomodado com a última proposta do canal de TV, além de falar sobre realização com Ayrton Senna

Leia também:

Galvão disse que, quando o contrato com a Globo chegou ao fim, o combinado era que ele não atuaria em papéis semelhantes aos que ocupava na emissora em outros concorrentes pelos dois anos seguintes. Porém, quando esse acordo chegou ao fim, o canal carioca o procurou e perguntou se ele teria algum novo projeto para apresentar para que continuasse contratado, o que não o agradou. 

"Gentilmente me fizeram a pergunta: você gostaria de apresentar algum projeto para continuar por aqui (na Globo)? Achei isso um pouco de desaforo. Um pouco de falta de elegância. Eu ter que apresentar um projeto depois de 43 anos de sucesso na casa?! Me perguntaram se eu tinha algum projeto e eu disse que tinha: ir embora", contou. 

 

Ele ainda revelou que recebeu propostas da CazéTV e do Paramount, mas recusou pois concorria com coisas da Globo. Em 2023, Galvão estreou seu próprio canal no Youtube e chegou a transmitir um amistoso entre Brasil e Marrocos, mas falou que ficar só no digital não era o suficiente. Foi então que, em fevereiro de 2025, o narrador voltou a TV Bandeirantes, onde já tinha trabalhado no fim da década de 70 e início dos anos 80.

"Fiquei muito feliz em voltar para a TV aberta. Não quero ser youtuber, quero fazer televisão no Youtube. O Johnny Saad, dono da Band, me disse que fico o tempo que quiser, quando eu quiser, falou. 

Na Band, o narrador apresenta seu próprio programa, o "Galvão e Amigos", em que recebe convidados para falar sobre o mundo do esporte, em especial, o futebol. Porém, em uma edição especial de aniversário, falou sobre a relação com Ayrton Senna: "A diferença era de dez anos. Ele era o irmão mais novo que eu não tive. Eu fico emocionado, de verdade. Ele era o irmão mais novo, e eu, o irmão mais velho. O corredor amadurece muito mais rápido. Os desafios são mais duros e mais fortes. E ele me dava muitos mais conselhos no final do que eu a ele", relembrou no programa. 

Nos momentos finais da entrevista a Folha, Galvão disse que se sente realizado na carreira, citando o piloto brasileiro: "No automobilismo, só de poder contar a história de Ayrton Senna e mudar o nome dele de Ayrton Senna da Silva pra Ayrton Senna do Brasil... essa foi embora junto comigo", disse emocionado. 

Filtros