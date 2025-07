F1: Galvão Bueno se emociona ao lembrar de "irmão" Ayrton Senna

A amizade entre o lendário piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, e a 'voz do esporte' no Brasil, Galvão Bueno, foi recordada pelo narrador, que se emocionou no programa da Band "Galvão e seus Amigos" em homenagem ao seu aniversário de 75 anos.

Quando perguntado sobre quando conheceu o tricampeão, Galvão contou: "Nos conhecemos em 1982, quando ele [Senna] ganhou uma corrida de Fórmula Ford 2000. Ele veio se apresentar para mim, 'Senhor, você é o seu Galvão Bueno?', aí eu falei 'se tirar o senhor e o seu, sou eu mesmo'. Aí ele falou, 'O senhor ainda vai narrar muitas vitórias minhas".

Ele continuou, revelando a amizade "como irmãos": "Depois as famílias ficaram amigas [...] ficamos amigos, sim. Nós viramos como se fôssemos dois irmãos. Ele o mais novo e eu mais velho. O corredor amadurece muito mais rápido. Os desafios são mais duros e mais fortes. E ele me dava muitos mais conselhos no final do que eu a ele".

"Mas o maior barato é que fica a imagem dele de como era há 31 anos atrás", concluiu Galvão Bueno, refletindo sobre a figura de Senna no imaginário popular brasileiro, anos depois de sua morte no GP de San Marino de 1994.

